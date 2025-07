El exasesor de Pedro Fernández no recuerda ni entendía los Whatsapp de Koldo

Los empresarios granadinos se desprende también que entraron en contacto con la cúpula del Ministerio de Transportes en Navarra, gracias a que su cuñado hizo ... las presentaciones en 2018. Este familiar, conocido con el apodo del cordobés, inició relaciones cuatro años antes con Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE como directivo de Acciona.

Según han relatado fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios, Antonio F. M., respondió al juez que es un simple trabajador e ingeniero de OPR para así asegurar que no tenía participaciones y su poder era limitado, al igual que en la empresa Construcción Pérez Jiménez.

Fue a través de esta última mercantil con la que mantuvo un encuentro con Isabel Pardo de Vera, exdirectora de Adif también relacionada con la trama. A este respecto, Antonio indicó que él solo se presentó a la responsable, dejando a Pardo de Vera sola con los técnicos. Además, en relación a los mensajes que se intercambió con Koldo, entre los que mostraba preocupación por los cambios en el ministerio o apremiaba los nuevos nombramientos o preguntaba por contratos y adjudiciaciones concreta, Antonio aseguró que no recordaba esas comunicaciones. El empresario subrayó que por entonces él era asesor del delgado del Gobierno, Pedro Fernández, y no mantenía su puesto en OPR. Esta misma justificación es la que empleó al manifestar que desconocía que la mujer de Koldo fue contratada con la mediación de su hermano por una empresa granadina sin haber prestado realmente un servicio.

Enfado de Koldo

El tribunal preguntó también a Antonio por el 'enfado' de Koldo con su hermano. En los informes de la UCO se destaca hubo un mensaje en concreto que desató el enfado del que fue conseguidor de Ábalos al considerar que le dejaba expuesto en una terminal móvil que sabía que estaba pinchado por las autoridades. Lo que Koldo desconocía es que el móvil que empleaba para comunicaciones comprometedoras también estaba bajo seguimiento de los agentes. El mensaje era en relación a la obra de emergencia en la línea ferroviaria gallega de Monforte-Lugo, que desencadenó días después la detención de Koldo.

Tras producirse un talud en un tramo construido por su empresa, Daniel F. M solicita a Koldo a través de mensaje que se le adjudicara la obra a su empresa. «Hay un deslizamiento y se va a declarar una obra bastante importante, más de 1,5 millones de euros. Lo razonable es que lo haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR. Hay que tener cuidado pues podrían colarse los de mantenimiento. Ángel (que según considería la UCO hace referencia al exdirector de Adif) sabe que nos ha quitado 600.000 euros en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes. Ya hablaremos de los detalles», remite a Koldo.

Acto seguido Koldo llamó desde el móvil que consideraba seguro a D. F.M para exigirle que envíe otro mensaje asegurando que se había equivocado. Por si no fuera poco, se dirigió también a Antonio F. M, que estuvo en la órbita del PSOE y desempeñó un cargo público, para expresarle que prefería comunicarse con él «como nosotros sabemos» y pedirle que controlara a su hermano. «Me ha mandado un mensaje tu hermano donde viene especificado todo y cuando digo todo es referente a una cosa de emergencia. Por el Whatsapp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tu y yo y lo hacemos como sabemos». «Te doy mi número y me lo mandas ahí. Que ya sé que son estupideces mías pero prefiero seguir en los mundos de Yupi», insistía. A lo que Antonio aseguró que hablaría con su hermano. Preguntado sobre esto, manifestó ante el juez que no entendió nada de la conversación, estaba en una reunión.