El presidente de Guinea, Teodoro Obiang, en una imagen de archivo. EFE

Europa debatirá la situación del granadino detenido de forma «arbitraria» en Guinea Ecuatorial

Dos ciudadanos andaluces llevan nueve meses detenidos en el marco de una investigación desarrollada por el Gobierno de Teodoro Obiang

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:33

El Parlamento Europeo discutirá el próximo miércoles, 8 de octubre, «la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, con el foco en las detenciones ... arbitrarias de varios ciudadanos españoles». En concreto, dos andaluces, un granadino y un cordobés, que se encuentran retenidos en la cárcel de Playanegra de Malabo desde enero.

