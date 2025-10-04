Europa debatirá la situación del granadino detenido de forma «arbitraria» en Guinea Ecuatorial

El Parlamento Europeo discutirá el próximo miércoles, 8 de octubre, «la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, con el foco en las detenciones ... arbitrarias de varios ciudadanos españoles». En concreto, dos andaluces, un granadino y un cordobés, que se encuentran retenidos en la cárcel de Playanegra de Malabo desde enero.

El debate se producirá el miércoles y la votación sobre «resoluciones urgentes en materia de derechos humanos» se producirá un día después. Los ciudadanos andaluces, un granadino y un cordobés, llevan nueve meses detenidos en el marco de una investigación desarrollada por el Gobierno de Teodoro Obiang por presunto fraude, sobornos, evasión fiscal y negociaciones prohibidas. Además de estos dos ciudadanos españoles, otros diez trabajadores ecuatoguineanos resultaron arrestados. Los dos detenidos son empleados de un empresario granadino que mantiene varios negocios en el país africano y cuyas empresas asociadas, Wayang Teknical, Viprom o Global Farma, son las encargadas de implantar la Televisión Digital Terreste (TDT) en el país.

A los andaluces se les privó su libertad el 22 de enero durante el inicio de una investigación de la Gendarmería Nacional por presuntas sospechas de corrupción en el proyecto de implantación en la TDT. Los prisioneros, que han podido mantener cierto contacto con el exterior, fueron trasladados el 7 de abril a la cárcel pública de Malabo, donde permanecerán mientras se desarrollan las diligencias.

La Embajada de España en Malabo sigue «puntualmente» y «desde el primer momento» el caso de los andaluces encarcelados en la prisión de Playanegra para «prestar asistencia consular a los afectados». Fuentes oficiales del Ministerio de Exterior aseguraron tales extremos en marzo a IDEAL. Los familiares de los andaluces se han movilizado de forma incansable para tratar de solventar la situación de sus familiares y, a través de los eurodiputados españoles, han demandado un debate sobre la encarcelación de sus seres queridos.