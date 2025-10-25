Un estudio granadino sobre el cáncer de vejiga recibe el primer premio a la Mejor Comunicación Científica Ha sido impulsado por los servicios de Urología e Inmunología del Virgen de las Nieves y el de Anatomía Patológica del hospital del PTS

La pasada semana los servicios de Urología e Inmunología del hospital Virgen de las Nieves y el de Anatomía Patológica del hospital Clínico San Cecilio fueron galardonados en Córdoba con el primer premio a la Mejor Comunicación Científica. Este reconocimiento por parte del Tribunal del 37 Congreso de la Asociación Andaluza de Urología reconocía su trabajo de investigación clínica sobre el cáncer de vejiga y los mecanismos de escape tumoral con los nuevos tratamientos de Inmunoterapia. Los resultados del estudio suponen un avance muy importante y esperanzador para el abordaje de este tipo de tumor.

Uno de sus responsables, el doctor José Manuel Cózar Olma del Servicio de Urología del HUVN, explica que el estudio «ha llamado mucho la atención de los más de 300 especialistas que se encontraban en Córdoba. El Tribunal ha considerado que es una línea de investigación importante que empieza a dar sus frutos y nos anima a seguir avanzando». Junto a él, ha participado toda una alianza de inmunólogos, urólogos y patólogos, formada por Alba Navarro Ocón; Hernani Gil Julio; César García López; Rocío Lozano Abad; Mónica Bernal; Francisco Ruiz-Cabello; Natalia Aptsiauri y Fernando Vázquez Alonso.

«Cualquier buena investigación empieza siempre con una buena pregunta», asegura José Manuel Cózar. Por ello se formó esta unión multidisciplinar para hacer una hipótesis de trabajo. «Nos dieron un proyecto del Fondo de Investigaciones Sanitarias y también tuvimos ayuda de un proyecto de la Junta como becas de investigación». A partir de ahí empezaron a estudiar a los pacientes durante 15 años. Las conclusiones se han presentado en este congreso, celebrado del 15 al 17 de octubre, sino que se llevarán también a nivel nacional e internacional.

Como punto de partida observaron que había pacientes con cáncer de vejiga que respondían bien a la inmunoterapia y otros que no, pese a que la vacuna y el tumor eran los mismos. En ese abordaje se introduce dentro de la vejiga una bacteria, el bacilo de Kock, que estimula el sistema inmunológico para que segregue muchas células T o células linfocitos. Estás son las encargadas de combatir las células tumorales. Si los linfocitos las reconocen, se produce la muerte del tumor, y si no, el tumor sigue creciendo.

En aquellos pacientes en los que la célula tumoral escapaba al sistema inmunológico descubrieron que el motivo era la pérdida de HLA (histocompatibilidad) debido a una mutación en el tumor para dejar de producirlo. El HLA es una molécula que se encuentra en la membrana de la célula y es la responsable «de indicar si allí hay células tumorales para que el sistema inmunológico arrase». A la pérdida de HLA se le denomina «fenómeno de escape tumoral. El tumor sigue creciendo y nos lleva a que en ocasiones a quitar la vejiga o utilizar tratamientos más fuertes como radioterapia o quimioterapia». Cuando se realiza una biopsia del tumor «estudiamos con el patólogo y con los inmunólogos si esas células segregan HLA o no. Si ha quedado alguna célula tumoral en el cuerpo, el sistema de inmunoterapia la va a encontrar y la va a eliminar. Si vemos que no tiene HLA, por mucho ejercito de linfocitos que tengamos no la van a encontrar».

Este equipo de trabajo ha descubierto uno de los mecanismos de escape, pero posiblemente haya más. «De esta forma se abren nuevas líneas de investigación y de abordaje terapéutico», dentro de esa tendencia a nivel mundial que huye de la quimioterapia por los buenos resultados que está teniendo la inmunoterapia.

Fumadores

Pese a que el cáncer de vejiga no es de los más frecuentes dentro de los cánceres urológicos, «está tomando posiciones dentro de la población masculina y femenina porque el principal factor etiológico es el tabaco». Su aparición va en aumento por la relación directa con este hábito, aunque aparece veinte o treinta años después. Por ello «es muy importante concienciar de que el tabaco no sólo está asociado al cáncer de pulmón, sino que es el gran agente etiológico del cáncer de vejiga. Todo el humo, alquitrán y productos tóxicos del tabaco se quedan finalmente en la orina y, dado que esos contaminantes tóxicos «pueden estar tres, cuatro o cinco horas en contacto con la vejiga, pueden producir el tumor de urotelio, mucosa que recubre la vejiga por dentro».