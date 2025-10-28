Una estudiante del IES Albayzin gana el primer premio de la prestigiosa Eustory Iberia Otro alumno del CPIFP Aynadamar obtuvo el tercer premio de esta organización que fomenta proyectos de investigación histórica entre los jóvenes

El Salón Biblioteca de la Real Maestranza de Caballería de Ronda acogió el pasado 17 de octubre la celebración de la XXVIII Ceremonia de Becas y Premios de la institución. En el mismo acto se hizo entrega de los premios otorgados en el Concurso de Historia para Jóvenes Eustory, una prestigiosa organización que fomenta proyectos de investigación histórica entre los jóvenes y que en su decimoctava edición propuso a los participantes el tema 'Mi familia en la historia'.

Contó con la participación de más de 100 estudiantes y 71 tutores, procedentes de casi todas las comunidades autónomas españolas, así como de Chile, Portugal y Brasil. Este año el fallo del jurado ha concedido dos primeros premios, cuatro segundos premios, seis terceros premios y trece accésits, con una dotación total para alumnos y tutores que superó los 30.000 euros.

Los dos primeros premios del concurso correspondieron a la granadina Ciara Joanna Kohlbacher, del IES Albayzin de Granada, y Janire Gangoiti Aguirrezabala, del Colegio Vizcaya de Bilbao.

La joven estudiante granadina, que actualmente cursa 1º de Bachillerato, desarrolló su trabajo mediante la investigación del diario de su bisabuelo en la I Guerra Mundial. El trabajo investiga el diario personal de Josef Kohlbacher, soldado austrohúngaro capturado durante la I Guerra Mundial y prisionero en Rusia. A través de una página web, la autora analiza cómo se entrelazan memoria personal e historia oficial. En el mismo, explora las emociones, pensamientos y vivencias del protagonista frente al conflicto, la patria y sus instituciones. El proyecto incluye contexto histórico, biografía, análisis documental y el diario íntegro.

Asimismo, otro alumno granadino ha sido galardonado en esta ocasión por Eustory Iberia con uno de los terceros premios. Manuel David Navarro Domingo (CPIFP Aynadamar ) recupera la historia de Manuel Domingo Valdivia, su bisabuelo, condenado a trabajos forzados en los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores por haber servido como camillero en el bando republicano siendo menor de edad. A partir de un recuerdo familiar sobre un diploma nunca hallado, la investigación se convirtió en una indagación basada en documentación militar del Archivo General de Guadalajara.