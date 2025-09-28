Los otros estrenos de la Virgen de las Angustias

Unos cojines de damasco de seda y los bordados del antiguo estandarte del cuerpo de horquilleros son algunos de los estrenos que luce este domingo ... la Patrona. Presentados hace una semana por la cofradía, las piezas llamaron la atención de los cofrades de Granada, que pasaron esta semana por el templo para conocerlas de cerca.

Hugo tiene seis meses y también congrega multitudes. En la puerta de la basílica, no son pocos los que se paran a contemplar al chiquillo, vestido con un batín blanco, en brazos de su madre. «Es muy bebé, sí, pero queríamos que viviera esto también con nosotros», cuenta Sonia. Su primer día con la Patrona arrancó temprano, aunque eso es lo habitual. «No es de los que duermen, no», añade el padre con media sonrisa.

Con otros familiares, llegó al Centro para disfrutar de una jornada que es muy especial para todos ellos. «Venimos todos los años. Tenemos una gran devoción por la Virgen por mi abuela, que es la que nos lo ha inculcado. Ellas está en nuestro día a día», dice Sonia algo emocionada.

Hace unos instantes han entrado en el templo, que estaba celebrando misa previa a la salida procesional, y se han acercado hasta el lateral del altar. Allí es donde aguarda el paso la hora definitiva en que la Virgen de las Angustias se vuelve a reencontrar con Granada. Hugo, cuentan sus padres, ha mirado al paso en un momento que describen como «muy especial». «Se ha puesto a mirar la luz, los colores, las flores... Tampoco mucho más. Es muy pequeño todavía. Ya tendrá tiempo», asegura el padre.

Al salir, como ha comprobado este periódico, se han cruzado con otros padres que también llevaban a sus pequeños al interior para presentarles a la Virgen. «Esta no es una devoción solo de mayores», dice uno de los amigos de la familia. Solo basta dar una vuelta para confirmarlo. En la cola se entremezclan carritos de bebé y niños cogidos de la mano de sus familiares que, sin saberlo, dan continuación a una tradición de siglos.

Hugo bosteza y despierta la admiración del grupo que le rodea. «Ya está cansado. Es normal. Llevamos toda la mañana...», sonríe la madre. Con un gesto, se despiden y todos ellos marchan a buscar acomodo mientras llega la hora de la salida. Hugo, dormido o despierto, estará también, por supuesto. Él y muchos como él son los otros estrenos de una Virgen de las Angustias que no entiende de edades.