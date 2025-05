El estremecedor relato de la hija de Ana Orantes: «Hemos visto demasiadas cosas que ningún niño debería ver»

C. L. Martes, 13 de mayo 2025, 13:39 Comenta Compartir

Ana Orantes sufrií durante años la violencia de su marido. Vivió una auténtica pesadilla que se atrevió a contar en televisión. Era 1997 y acudió a 'De tarde en tarde' de Canal Sur. Trece días después de emitirse el programa fue asesinada en la puerta de su casa, donde este hombre le roció gasolina y la quemó viva.

Su recuerdo sigue vivo en Granada y en toda España. Esta semana vuelve a salir a la luz tras el paso por el programa Viajando con Chester de su hija Raquel.

Durante la entrevista explicó que «hay muchas cosas que nos guardamos los hijos por respeto a su memoria, pero hemos visto demasiadas cosas que ningún niño debería ver», reveló la Risto Mejide.

El presentador quiso ahondar en cómo era su padre. «Mi hermano dice que es un monstruo y yo lo defino igual», contestó muy seria. «Era terrorífico», recordó. «Se hacía el silencio en la casa cuando él estaba», apuntaba Raquel ante la pregunta.

«Si mostrábamos algo de cariño a mi madre, había que dárselo a él también, pero no nos salía», relató. «Me obligaba a mí misma a estudiar porque, para él, por ser mujer, le hubiera encantado que me dedicara a limpiar», revelaba. La vida que tuvieron hasta que ocurrió la tragedia no fue nada fácil: «Me iba a mi cuarto a estudiar y ponía una toalla en la puerta para que él no supiera lo que estaba haciendo», resumía como ejemplo de lo que tuvo que sufrir.