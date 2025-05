Le da una estrella a este restaurante de Granada sin entrar y la respuesta del dueño arrasa

Alberto Flores Granada Domingo, 25 de mayo 2025, 09:00 Comenta Compartir

A día de hoy acudir a las reseñas de Google para conocer si un negocio es de mejor o peor calidad es algo bastante común, sobre todo si se trata de uno dedicado a la gastronomía. Y es que, si no hemos estado nunca en él, prácticamente siempre se elige antes al que tiene mejor nota. Sin embargo, en muchas ocasiones esa nota no refleja la realidad.

Es lo que pone de manifiesto el último caso compartido por el influencer Soy Camarero, que muestra una reseña de un usuario a un restaurante de Granada en la que le otorga una estrella sobre cinco sin ni si quiera haber estado en él. «No puedo hablar con mucha propiedad sobre el local porque tan solo estuve aparcado enfrente, siento esta puntuación», dice la reseña, que otorga al restaurante una puntuación de uno en comida, servicio y ambiente.

Junto a la reseña, Soy Camarero incluye la respuesta que ofrece el restaurante en cuestión, que es el Restaurante Tentempie, ubicado en el número 7 de la calle Luis Braille de Granada. En él contestan a la reseña de la siguiente manera: «Imagino que echarías el ticket de la zona azul, de lo que no tenemos dudas es de que tenemos un imán». Y la publicación en unas pocas horas cuenta ya con miles de visualizaciones y decenas de comentarios apoyando al establecimiento.

«Deberían solicitar una foto del tique u otro comprobante para demostrar que realmente ha estado en el restaurante» Jonathan Cortés Propietario de Tentempie

«Vi la reseña el miércoles y no me lo podía creer. Se la enseñé a mi compañero y nos reímos por lo surrealista que era… Más tarde decidí contestar con un poco de cachondeo porque tampoco podíamos hacer otra cosa, no ha sido cliente del bar», explica a IDEAL Jonathan Cortés, propietario de Tentempie.

Reconoce que aunque alguna vez han recibido alguna crítica negativa, nunca habían tenido una de alguien que no hubiera estado en su negocio. «Es absurdo, no tiene sentido y es algo que hace daño. Deberían solicitar una foto del tique u otro comprobante para demostrar que realmente ha estado en él antes de publicar la reseña».

Al contar con una clientela de trabajadores y gente del barrio, el negocio no cuenta con muchísimas reseñas, por lo que recibir una con tan baja puntuación supone un bajón importante en su nota global. «Sí que nos hace daño, la verdad, pero ya no tiene solución. Afortunadamente no nos afectará demasiado porque nuestros clientes no miran esas cosas pero si alguien nos busca y solo ve la puntuación de una estrella sí que puede echarle para atrás», finaliza.

