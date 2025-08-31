Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dinero y un vehículo incautados durante la fase de explotación. En la otra imagen, uno de los arrestados. IDEAL

La estafa de criptomonedas a una joven en Granada que acabó con dos call centers desmantelados

La Operación Sylvanas desarticuló una banda criminal que logró un beneficio millonario después de realizar casi 150.000 llamadas fraudulentas

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:31

Un hito en la lucha contra las estafas de inversión en el que Granada ha tenido mucho que ver. Este verano se ha llevado a ... cabo la fase de explotación de la Operación Sylvanas, desarrollada por Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra, que desmanteló una organización criminal dedicada a las falsas inversiones en criptomonedas. A través de dos call centers engañaron a decenas de personas -por ahora hay contabilizadas más de 100 víctimas- y defraudaron una cantidad superior a los diez millones de euros. Fueron detenidas 21 personas (17 en Barcelona, dos en Madrid, una en Mallorca y otra en Alicante). Los tres principales responsables continúan en prisión provisional. La Policía Nacional de Granada ha jugado un papel esencial en esta investigación, concretamente la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) y la de Blanqueo de capitales.

