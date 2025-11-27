«He estado varias veces con la pulsera rota todo un mes y nadie me la cambiaba»
Un acusado de malos tratos explica los fallos que ha tenido con el dispositivo
Granada
Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:01
No solo las víctimas de violencia de género denuncian la existencia de fallos con los dispositivos geolocalizadores. Agresores e investigados también relatan episodios de «indefensión» ... por las deficiencias en el sistema. Un acusado de malos tratos narra a IDEAL que ha estado en varias ocasiones todo un mes a la espera de que le cambiaran de dispositivo e incluso que Cometa no ha dado aviso de que se encontraba a cinco metros de su expareja.
La defensa de este acusado señala que su cliente registró la última incidencia el pasado 30 de octubre. Fue citado en los juzgados y se encontró a las puertas con su expareja sin que Cometa alertara de que les separaba n tan solo cinco metros.
Actualmente, el acusado explica a IDEAL que desde el viernes su pulsera localizadora no funciona debidamente. «Llevo dos años con las pulseras y me las han cambiado nueve veces. Desde el viernes no tengo ni pulsera porque falla la batería del móvil y aún no me la han cambiado», lamenta.
«A veces avisas y no te hacen caso. Esta última vez hasta el tercer día de dar parte no me aseguraron que me fueran a solventar la incidencia», cuenta. «Mi dispositivo se ha quedado sin batería y está completamente apagado», añade.
Añade que ha estado sin dispositivo durante todo un mes. La última vez que esto sucedió fue en agosto de 2024. «Incluso me fui de viaje, estuve en Madrid, en todos lados y y yo no llevaba el aparato. Y yo sí lo informé», declara.
Además, destaca que en una ocasión le saltó la alarma como si hubiera entrado en una zona de exclusión y se encontrara cerc de su expareja. Sin embargo, se encontraba a 58 kilómetros de la víctima.
«Yo llamé a Cometa para saber más sobre la incidencia y cuando me comentaron que tenía que moverme porque estaba cerca de mi exmujer, les dije que me encontraba lejos del lugar de la alerta. Hicieron las comprobaciones oportunas», indica.
