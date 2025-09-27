Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Uno de los rollos de la fábrica de Jalsolsa con los que se fabrican las esponjas para la marca Deliplus. Blanca Rodríguez

Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España

La colaboración como proveedor con la cadena líder de supermecados ha impulsado desde 2009 la actividad de la fábrica de Jalsosa

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:37

Cuando comenzaron a trabajar para Mercadona, en el año 2009, la granadina Jalsosa fabricaba 195 millones de esponjas al año. A día de hoy fabrican ... 430 millones, de las que 30 son para Mercadona. En este tiempo, además han pasado de fabricar en dos turnos a tener tres turnos de producción y la fábrica activa las 24 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  3. 3 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  4. 4

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  5. 5 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  6. 6

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas
  7. 7

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  8. 8

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión
  9. 9

    La Junta y el Ayuntamiento de Armilla acercan posturas en torno al carril peatonal con el PTS
  10. 10

    Las obras del metro tienen ya más de dos kilómetros de carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España

Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España