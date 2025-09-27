Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España

Cuando comenzaron a trabajar para Mercadona, en el año 2009, la granadina Jalsosa fabricaba 195 millones de esponjas al año. A día de hoy fabrican ... 430 millones, de las que 30 son para Mercadona. En este tiempo, además han pasado de fabricar en dos turnos a tener tres turnos de producción y la fábrica activa las 24 horas.

Pero más allá del crecimiento cuantitativo del negocio, destacan que ser proveedores de Mercadona ha supuesto también un impulso cualitativo. «La exigencia máxima de calidad ha supuesto un acicate para mejorar no solo en el producto que fabricamos para ellos sino en todos nuestros procesos. Hemos ido implementando nuevos procesos garantistas, como detectores de pesos y medidas que filtran que ninguna de las cajas con destino a Mercadona lleve menos de las unidades estipuladas. Trabajar con ellos ha sido un una inspiración para muchos procesos de mejora», comenta la directora comercial de Jalsolsa Elena Lozano.

La marca granadina, que exporta sus productos a 25 países, ha ido renovando sus líneas de desarrollo de productos, así como la ampliación de sus instalaciones y procesos de fabricación. Está orgullosa además de que estos procesos de mejora hayan tenido respuesta por parte de los 'jefes' de Mercadona, donde las compras del producto han crecido a un ritmo de entre el 10 y el 15% anual.

Seis por tienda y día

«En el caso de Mercadona teníamos un mínimo para quedarnos que era vender dos paquetes por tienda y por día y ahora estamos en unos seis», apunta Lozano. Asegura así que las esponjas jabonosas fabricas por Jalsosa bajo la marca Deliplus se han convertido en un producto estrella por su versatilidad. «Son esenciales para viajeros, estudiantes, deportistas, personas con movilidad reducida o en ayuda asistencial, con un poco de agua generan espuma y se desechan tras su uso, limitando los riesgos de contaminación cruzada», señalan.

Cada uno de los productos que llega al lineal de Mercadona tiene detrás mucho estudio, mucha innovación y mucha apuesta por la sosteniblidad para que el cliente acierte sí o sí. «La relación con Mercadona es constante, nos trasladan todas las prescripciones del 'jefe'. Como sus proveedores mantenemos con ellos una relación muy directa. Es un orgullo para nosotros poder llegar a todos los hogares de España de su mano», concluye.