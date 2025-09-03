A la espera de la autopsia para saber las causas de la muerte del hombre del distrito Beiro

Las causas de la muerte del hombre de 45 años que perdió la vida en una vivienda del distrito Beiro el pasado domingo siguen siendo ... una incógnita. Los investigadores continúan a la espera del resultado de la autopsia, clave para determinar qué ocurrió. Según confirmó la Policía Nacional a este periódico, se produjo una pelea en la que, además del varón fallecido, otra persona resultó herida por arma blanca. En concreto, un varón de 28 años sufrió cortes en la mano, fue trasladado por los propios agentes de la Policía Nacional a un centro sanitario y detenido inmediatamente después en relación con estos hechos. Está a la espera de pasar a disposición judicial.

La víctima llegó hasta la vivienda en la que se produjeron los hechos en una motocicleta, accedió al interior y es cuando se produjo el enfrentamiento. El forcejeo continuó fuera del domicilio, tal y como confirmó este periódico por fuentes cercanas al caso. Posteriormente, se subió en la moto para emprender la huida, pero tras avanzar pocos metros cayó desplomado al suelo.

El hombre fallecido presentaba cortes en la cara, aunque en principio no parecían tan graves como para costarle la vida. Si hubiera sido un accidente de tráfico, su estado físico hubiera sido también más deplorable. Por ello, según ha podido saber este periódico, la Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis, ni siquiera la de una muerte natural por infarto, por ejemplo.

Al parecer, la víctima le había comprado a los moradores de la casa droga en el pasado. Asimismo, unos días antes ya había entrado supuestamente a robar y se había llevado tanto droga como dinero.