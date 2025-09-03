Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vivienda en la que se produjeron los hechos. Pepe Marín

A la espera de la autopsia para saber las causas de la muerte del hombre del distrito Beiro

La Policía Científica se ha encargado de analizar los objetos requisados, un cuchillo de cocina y unos guantes de color negro

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:21

Las causas de la muerte del hombre de 45 años que perdió la vida en una vivienda del distrito Beiro el pasado domingo siguen siendo ... una incógnita. Los investigadores continúan a la espera del resultado de la autopsia, clave para determinar qué ocurrió. Según confirmó la Policía Nacional a este periódico, se produjo una pelea en la que, además del varón fallecido, otra persona resultó herida por arma blanca. En concreto, un varón de 28 años sufrió cortes en la mano, fue trasladado por los propios agentes de la Policía Nacional a un centro sanitario y detenido inmediatamente después en relación con estos hechos. Está a la espera de pasar a disposición judicial.

