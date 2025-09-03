El espectáculo Mary Poppins agota las entradas en el Isabel La Católica

El espectáculo Mary Poppins, obra original del estudio de Danza Carmen, ya tiene agotadas las entradas para la representación del próximo 16 de octubre en ... el Teatro Isabel La Católica. Tras el éxito de esta convocatoria, a las 20:00 horas, la intención es programar una segunda sesión, cuyos fondos irán destinados también a la ONG Agua de Coco y a la Asociación para la rehabilitación de la Iglesia de Guadahortuna.

La idea de colaborar con estas dos causas surgió de una petición del agente inmobiliario y de seguros Faustino Jiménez, tal y como explica la directora del estudio de danza y coreógrafa Carmen Sánchez Gómez. «Me pareció fantástico poder aportar nuestro granito de arena». La obra se estrenó el pasado año y en ella «no sólo hay baile, sino también una interpretación en la que se narra la historia de esa niñera fantástica que es Mary Poppins».

Casi un centenar de bailarinas y dos bailarines, con edades comprendidas entre los 4 y los 50 años, llevarán el espectáculo por vez primera al Isabel La Católica. Será «la mejor guinda» para esta obra, en opinión de su creadora. Organizar este gran reparto no es tarea fácil, pero Carmen cuenta «con un equipo muy bueno. De hecho, en todos los teatros a los que vamos se quedan sorprendidos porque no tenemos ningún problema».

El éxito cosechado hasta ahora con 'Mary Poppins' se suma a los ya conseguidos por Carmen Sánchez Gómez con 'Pulgarcita', La Leyenda de las Princesas Cisne', 'Alicia en el país de las Maravillas', la Bella Durmiente y la Bella y la Bestia. Que esta obra haya llenado nuevamente un auditorio no es ningúna casualidad, ya que Carmen puede enorgullecerse de haber agotado las localidades del Palacio de Congresos en dos ocasiones.

Junto a esta representación, la cita del 16 de octubre se complementa con un recital de poesía a cargo de Paco Pérez y el acompañamiento a la guitarra de Ángel Alonso. Los fondos recaudados supondrán un pequeño empuje a la ONG Agua de Coco y la Asociación para la rehabilitación de la Iglesia de Guadahortuna, que preside Faustino Jiménez. Cuestionado acerca del estado de este proyecto, asegura que «está prácticamente terminado y el arquitecto lo presentará en breve en Cultura». Una vez que se le dé el visto bueno, empezará la recaudación, para la que Faustino cuenta ya «con un memorándum de todas las empresas de Granada y provincia». Aquellos que estén interesados en asistir a la nueva función, deberán ponerse en contacto a través del teléfono 629428842. El precio de la entrada es 10 euros.