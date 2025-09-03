Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del cartel de Mary Poppins. Ideal

El espectáculo Mary Poppins agota las entradas en el Isabel La Católica

La organización programará una segunda sesión de esta obra, cuyos fondos se destinarán a Agua de Coco y la rehabilitación de la Iglesia de Guadahortuna

María Dolores Martínez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:38

El espectáculo Mary Poppins, obra original del estudio de Danza Carmen, ya tiene agotadas las entradas para la representación del próximo 16 de octubre en ... el Teatro Isabel La Católica. Tras el éxito de esta convocatoria, a las 20:00 horas, la intención es programar una segunda sesión, cuyos fondos irán destinados también a la ONG Agua de Coco y a la Asociación para la rehabilitación de la Iglesia de Guadahortuna.

