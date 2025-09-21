Las espectaculares nuevas smash burgers que han llegado a Granada

IDEAL Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:56 Compartir

Granada ya cuenta con el primer local de Bandidos Smash Burger, un nuevo punto de encuentro gastronómico. Este innovador proyecto nace de la colaboración de cuatro colegas con una visión clara: llevar a la ciudad lo mejor del panorama actual de las smash burgers, una tendencia que ha conquistado paladares en Jaén y Úbeda, y que ahora se expande hacia el corazón de Granada. Oferplan Granada de IDEAL celebra esta apertura con un menú a un precio exclusivo. Una oportunidad muy especial para conocer este nuevo sitio

En Bandidos no hay espacio para el postureo ni las fantasías. Su enfoque se basa en la pura pasión por la comida, un amor que quieren compartir con todos sus clientes. Aquí, no solo se trata de comer bien, sino de vivir una experiencia culinaria única, donde cada hamburguesa es elaborada con esmero y cariño, ofreciendo ese toque canalla que caracteriza al local.

El nuevo establecimiento está situado en la avenida Barcelona, 20, en Zaidín, y se ha diseñado para ser mucho más que una hamburguesería convencional. Con un ambiente moderno y vibrante, Bandidos busca crear un espacio urbano donde cada visita sea especial. Además de disfrutar de las hamburguesas en el local, los clientes también podrán realizar pedidos a través de la plataforma exclusiva de Uber Eats, facilitando así el acceso a su oferta gastronómica.

La carta de Bandidos Smash Burger destaca por su variedad y calidad. Cada hamburguesa es una obra maestra, resultado de elaboraciones cuidadosas que sorprenden por su potencia de sabor. La característica «smash Lacy Edge» del proceso de cocción otorga a las hamburguesas bordes crujientes y un interior jugoso, lo que ha sido clave en su éxito en otras ciudades. Los entrantes icónicos, que ya han alcanzado popularidad en Jaén, se suman a la propuesta, garantizando una experiencia completa para los aficionados de la buena comida.

Desde la marca, resaltan su deseo de integrarse en la vibrante vida de Granada, ofreciendo una experiencia gastronómica auténtica y llena de personalidad. La ambición de Bandidos Smash Burger es clara: convertirse en un referente en el sector, siempre fiel a su esencia y comprometido con la calidad. Cada visita promete ser una celebración del sabor y una invitación a disfrutar de hamburguesas reales, con carácter y un enfoque sincero hacia el cliente.