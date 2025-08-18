Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zona exterior y piscina del carmen a la venta en el Sacromonte Pisos.com

El espectacular «carmen histórico» en el Sacromonte que sale a la venta por 3,5 millones

Cuenta con 5 dormitorios, 3 baños, 1 aseos, 2 garajes, zonas verdes y piscina privada en un entorno de cuento

C. L.

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:31

Un entorno único, la naturaleza y la tranquilidad como aliados y unas vistas inmejorables. Eso es lo que ofrece un carmen que se ha puesto a la venta en el Sacromonte. Eso sí, el precio solo está al alcance de los bolsillos más pudientes: 3,5 millones de euros, según el anuncio actualizado en el portal inmobiliario Pisos.com.

Se trata de una casa en el Camino del Sacromonte con 390 m² construidos, 2.481 m² metros de parcela, 5 dormitorios, 3 baños, 1 aseos y 2 garajes en «buen estado». Además, cuenta con un amplio exterior con 30 m² de terraza, patio, zonas verdes y piscina privada. Para el invierno cuenta con calefacción individual, combustible gasoil, energía agua eléctrica.

Pisos.com explica que se trata de un carmen histórico «en el mejor sitio del Sacromonte con gran privacidad». «No siempre tiene uno la oportunidad de hacerse con una propiedad como esta», aseguran desde el mismo.

Se encuentra a orillas del río Darro a los pies de la Abadia del Sacromonte. Este carmen cuenta con 5 dormitorios explendidos, un gran salon y un gran comedor independiente, además de una cocina con «todas las comodidaes actuales». En total, cerca de 400 mts cuadrados construidos. Dispone de una alberca, piscina, zona de barbacoa, distintas terrazas, gran jardín que llega hasta el río Darro, con bosque de árboles y zonas para pasear. Una propiedad «singular» en la que el tiempo parece haberse detenido..

