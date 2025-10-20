'Los Especiales del Falla' regresan este sábado con La Frontera

IDEAL Lunes, 20 de octubre 2025, 13:36 Compartir

Llega un año más la décima edición de 'Los Especiales del Falla', un ciclo que se ha convertido en una cita ineludible en el Auditorio Manuel de Falla. Este ciclo musical, comenzará este sábado, 25 de octubre, y reunirá a algunas de las voces y bandas más representativas de la música española, prometiendo un recorrido artístico de primer nivel.

La apertura del ciclo será protagonizada por La Frontera, una banda icónica del rock español con más de cuatro décadas de trayectoria. Conocidos por himnos generacionales como «El límite» y «Duelo al Sol», La Frontera comenzará su actuación en Granada, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única y energizante. Desde su debut en 1985 con el disco «La Frontera» y su emblemática canción «Duelo al Sol», la banda ha recorrido un camino repleto de éxitos y transformaciones. Oferplan IDEAL, te trae la oportunidad de ver a este grupo de rock tan emblemático con la venta exclusiva de entradas en el palco de zona preferente «Blue Music Plan» a un precio especial.

A lo largo de su carrera, La Frontera ha lanzado varios álbumes significativos. Su segundo trabajo, «Si el whisky no te arruina, las mujeres lo harán» (1986), los consolidó como referentes en la música pop-rock de los 80, mostrando su capacidad para crear temas memorables como «La ciudad» y «Cielo del Sur». En 1989, «Rosa de los Vientos» marcó otro hito en su trayectoria, reafirmando su lugar en la escena musical con canciones como «Nacido para volar» y «Juan Antonio Cortés».

La banda continuó experimentando y evolucionando con trabajos como «Palabras de Fuego» (1991) y «Capturados Vivos» (1992), donde la poderosa voz de Javier Andreu brillaba junto a letras profundas y emotivas. Aunque «La rueda de las armas afiladas» (1994) no obtuvo el éxito comercial esperado, fue un álbum que demostró la madurez musical del grupo. En años posteriores, La Frontera siguió activa, lanzando «Siempre hay algo que celebrar» (1996) y «Nuevas Aventuras» (2000), este último con el single «No vuelvas sin ella», que resonó en su época. Su más reciente producción, «Tu Revolución», evidencia su energía renovada, presentando un disco con 12 temas que han sido bien recibidos por sus seguidores.

Granada: Un destino musical durante todo el año

El ciclo 'Los Especiales del Falla' también contará con otras destacadas actuaciones: La Cabra Mecánica, liderada por Lichis, se presentará el 29 de noviembre; Amparo Sánchez, pionera de la fusión mestiza con Amparanoia, actuará el 17 de enero; Kiko Veneno, referente en la renovación del flamenco, estará en el escenario el 7 de marzo; y finalmente, Anni B Sweet cerrará el ciclo el 9 de mayo, presentando su trabajo en castellano. Esta décima edición llega tras un verano vibrante que vio a Granada brillar como escaparate internacional gracias al 74 Festival Internacional de Música y Danza.

'Los Especiales del Falla' no solo contribuyen al dinamismo cultural de la ciudad, sino que también refuerzan su candidatura como Capital Europea de la Cultura 2031, posicionando a Granada como un destino musical durante todo el año, celebrando la creación, la diversidad y la excelencia artística.