El espárrago verde toma Bib Rambla

La última persona que se encuentra en la cola se llama Mariángeles. La cola es para llevarse a casa de forma completamente gratuita un hermoso manojo de espárragos verdes, una acción que se engliba en una vistosa campaña de promoción organizada al alimón por La Diputación de Granada, junto a su marca promocional de productos agroalimentarios 'Sabor Granada' y la Interprofesional del Espárrago Verde de España.

La cola es larga como un día sin pan pero mantiene su promesa del manojo de espárragos verdes al final, en los puestos ubicados en el centro de la plaza junto a la estatua de Neptuno.

Para lograr el objetivo, cientos de granadinos como Mariángeles esperan durante la mañana del lunes entre quince y veinte minutos en una fila que culebrea por las calles López Rubio, Tundidores y Boabdil hasta desembocar en la propia Bib Rambla, donde los productos estrella hoy no son tanto lso míticos churros con choclate o café con leche, tan típicos del lugar, como los espárragos tersos y largos de los que la provincia de Granada es la primera productora mundial.

Apoyo de la Diputación

Así lo destacó el presidente de la Diputación Provincial de Granada, Francis Rodríguez, presente e n Bib Rambla en esta campaña de promoción. «Estamos muy contentos de cómo Granada responde a esta promoción del espárrago verde que hace esta mañana la Diputación en el Centro de la ciudad. Es un producto muy nuestro que cada vez está más consolidado y que es uno de los grandes motores económicos que tiene nuestra provincia».

«Estamos muy orgullosos, añadió, de todo el trabajo que están haciendo principalmente los agricultores y los cooperativistas de todo el eje del río Genil y la verdad es que queríamos darles esta oportunidad de hacerlo visible en el Centro de Granada». Entre manojo y manojo de espárragos verdes repartidos, esta acción tiene como objetivo dar a conocer este producto de Granada e incentivar su compra para contribuir así al desarrollo de las zonas rurales, para combatir la despoblación y fortalecer la economía de la provincia.

Hay que tener en cuenta que Granada es la primera provincia productora de espárrago verde en España, con 6.500 hectáreas cultivadas y una previsión de producción de 35 millones de kilos para este año.

Mariángeles ya ha llegado al puesto de reparto. Han sido veinte minutillos de cola. Está muy contenta. «Estaba en la plaza de Toros y me ha llamado mi hija para decirme si me podía pasar a recoger un manojo. Yme he venido directa». Mariángeles, al igual que Rosa, otra jubilada que ha conseguido su manojo de espárragos verdes, tienen claro cuál va a ser el menú para este lunes. «Voy a hacer un revoltillo de espárragos con unos huevos, verás tú que rico».