Escuela Municipal de Verano de Baza IDEAL

La Escuela Municipal de Verano cierra su XXXI edición con récord de participación

162 alumnos han asistido durante casi dos meses a este recurso social y educativo

JOSÉ UTRERA/ BAZA

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:16

La Escuela Municipal de Verano de Baza clausura, su XXXI edición con una multitudinaria fiesta de la espuma en el patio del CEIP Francisco de Velasco, espacio que ha albergado esta actividad municipal desde el pasado 1 de julio.

Este año, la Escuela registró un récord de participación con 162 menores inscritos, procedentes de todos los centros educativos de la ciudad e incluso de otras provincias, cuyos participantes han pasado el verano en Baza. Durante casi dos meses, un equipo de once profesionales de la educación desarrolló un programa variado que incluyó talleres educativos, actividades deportivas, salidas a la piscina municipal y propuestas de ocio, fomentando un ambiente dinámico, participativo y de convivencia.

La valoración de esta edición ha sido muy positiva, según destacan la concejalía de Bienestar Social, el personal educativo y las propias familias. La despedida estuvo cargada de emotividad, con agradecimientos de los alumnos a sus monitores, reflejo del vínculo generado durante el verano.

Además, 45 menores han hecho uso del servicio de comedor gestionado por Cruz Roja, una iniciativa incluida en la subvención de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que refuerza la atención alimentaria a menores en el periodo estival.

La concejala de Bienestar Social, Priscila Martínez, expresa su satisfacción por el desarrollo del programa: «Todo ha funcionado bien, sin incidentes y con un ambiente muy positivo. Es un servicio que no solo apoya a las familias durante el verano, sino que también ofrece a los niños y niñas un espacio seguro, divertido y educativo».

Con el cierre de esta edición, el Ayuntamiento ya se prepara para la Escuela Municipal de Verano 2026, con el objetivo de seguir ampliando actividades y reforzando un servicio que se consolidó hace años como referente de ocio y aprendizaje y prestación social en Baza.

