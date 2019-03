La Escuela Andaluza de Salud Pública, tres décadas de embajadora de Granada en el mundo Sede de la Escuela en el Campus de Cartuja. / PACO ORTIZ La empresa pública, creada hace más de tres décadas, es un referente de la formación sanitaria a nivel internacional JAVIER MORALES Viernes, 29 marzo 2019, 13:55

La Escuela Andaluza de Salud Pública tiene desde ayer nueva directora, una 'histórica' de la política y la enseñanza, la exparlamentaria del PP Blanca Fernández-Capel. Asume la gestión de una empresa pública con sede en Granada que suma 34 años de trayectoria como un referente de la investigación y enseñanza en materia de salud a lo largo de todo el mundo.

Ofrece cursos, consultoría sobre gestión sanitaria, e investiga con el objetivo de erradicar problemas de salud, mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios sanitarios y promover la salud de la población. La sede de Cartuja no es más que el centro de trabajo de una empresa que llega a todo el mundo. Es colaboradora de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. De ahí que la Escuela sea un referente de la salud pública y la gestión en Latinoamérica. Sus 'dominios' se extienden por el Este de Europa, el Norte de África o los países africanos de habla portuguesa.

En sus cursos presenciales y virtuales participaron a lo largo de 2017 más de 17.000 alumnos, la mayoría médicos y enfermeros. Pero el perfil de la escuela es amplio: su ámbito de trabajo no es sólo el de la salud pública (estudio de epidemias, prevención de enfermedades etc.), sino el de la gestión de centros sanitarios. Entre sus 176 trabajadores, por tanto, no sólo hay profesionales del ámbito hospitalario, sino estadistas, sociólogos, economistas, matemáticos… La escuela ha sido premiada en varias ocasiones con distintivos de igualdad laboral, como el otorgado el pasado año por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El presupuesto de la Escuela, constituida en mayo de 1985 como sociedad anónima, fue de 12,3 millones de euros para 2018, tal y como figura en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía. La mitad de la asignación corresponde a la propia Junta de Andalucía, mientras que el resto de los ingresos procede del cobro de servicios prestados por la Escuela.

(1)Biblioteca de la Escuela. (2) Blanca Fernández-Capel, su nueva directora, en una imagen de archivo. (3)Entrada a la escuela en el edificio de Cartuja. / IDEAL

Entre las 'ramificaciones' de la Escuela Andaluza de Salud Pública destacan el Registro de Cáncer de Granada, por el que cada año pasan 5.000 casos, el Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos o el Observatorio de la Infancia en Andalucía. Una de sus iniciativas más conocidas es la Escuela de Pacientes, un proyecto con más de diez años de recorrido a través del cual forman a pacientes que sufren enfermedades como cáncer de mama, asma infantil o fibromialgia para que atiendan y ayuden a convivir con la enfermedad a otros pacientes.