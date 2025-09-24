El Escenario Aliatar recibe este viernes a Daviles de Novelda

IDEAL Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:45 | Actualizado 19:02h. Compartir

El Escenario Aliatar se ha convertido en uno de los lugares elegidos para acoger el esperado concierto de Daviles de Novelda. Esta experiencia promete ser única, fusionando la fuerza del flamenco con los sonidos urbanos, creando un ambiente musical vibrante y cautivador. Este viernes tienes una cita a las 21:30 horas y además con este concierto Oferplan Granada de IDEAL abre sus puertas para recibir un gran número de conciertos y propuestas de Aliatar. Consigue ya un número limitado de entradas a un precio exclusivo para este concierto.

Su renovado diseño, con el inmejorable e innovador equipo técnico y la atención y profesionalidad del personal han hecho posible que puedas vivir planes cada noche de forma diferente, única e irrepetible. Situado en el corazón de Granada, Aliatar se encuentra en un edificio histórico que, en sus inicios, fue un hermoso cine. Hoy en día, es un espacio singular que forma parte de la vida social granadina, con más de 70 años de historia a sus espaldas. Sin duda, Aliatar es un lugar emblemático donde los asistentes pueden disfrutar de momentos inolvidables.

La gira de Daviles de Novelda está inspirada en su próximo álbum titulado «El Camino Que Elegí». Este espectáculo no solo destacará la potente interpretación del artista, sino que también contará con una producción escénica de alto nivel. Los asistentes podrán disfrutar de una cuidadosa selección de nuevos temas del disco, junto a los éxitos mundiales que han cimentado la trayectoria del cantante.

La puesta en escena de este concierto será especialmente impresionante, con un diseño visual y de iluminación adaptado para esta gira. Además, la participación de bailaores en directo aportará un componente dinámico y auténtico a la experiencia, haciendo que cada actuación sea memorable..

