Los Escarabajos llegan a Granada para rendir homenaje a The Beatles en Planta Baja

Granada vivirá una cita imprescindible para los fans de The Beatles el viernes 5 de diciembre a las 21:00 horas: Los Escarabajos se presentan ... en la sala Planta Baja dentro del XXXV Homenaje Nacional a la banda británica. El concierto contará con un mercadillo de coleccionismo de Beatlemania y con la participación especial del músico neoyorquino Jan Britten Owen, elogiado por Paul McCartney y conocido por compartir escenario con The Quarrymen, Joey Molland de Badfinger y The Fab Faux. Owen también ha participado en la International Beatleweek de Liverpool y en la Semana Beatle de Buenos Aires.

En Oferplan Granada de IDEAL ya puedes conseguir tus entradas a un precio exclusivo para vivir una noche única con Los Escarabajos, la banda que revive fielmente toda la obra de The Beatles.

Desde Sevilla, donde se formaron en 1993, Los Escarabajos se han dedicado a reproducir en vivo toda la obra de The Beatles con fidelidad al sonido original, incorporando además el humor y la estética que hicieron icónica a la banda. La formación actual está integrada por Enrique Sánchez (guitarra, teclados y voces), José Luis Blanco (bajo y voces), José Vaquerizo (guitarra, teclados y voces) y José Manuel Bueno (batería, percusión y voces).

Con más de 2.000 actuaciones a sus espaldas, Los Escarabajos han participado en festivales internacionales, grabado doce álbumes y contribuido a diversos proyectos culturales y educativos vinculados a The Beatles. Su repertorio incluye los 211 temas oficiales de la banda, interpretados con atención al detalle tanto en formato eléctrico como acústico, siempre con guiños a la época que los hizo inmortales.