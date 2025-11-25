Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Planes

Los Escarabajos llegan a Granada para rendir homenaje a The Beatles en Planta Baja

Más de 200 canciones, humor y la esencia del cuarteto británico en un concierto que ningún fan querrá perderse, con la participación especial del neoyorquino Jan Britten Owen.

IDEAL

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:00

Granada vivirá una cita imprescindible para los fans de The Beatles el viernes 5 de diciembre a las 21:00 horas: Los Escarabajos se presentan ... en la sala Planta Baja dentro del XXXV Homenaje Nacional a la banda británica. El concierto contará con un mercadillo de coleccionismo de Beatlemania y con la participación especial del músico neoyorquino Jan Britten Owen, elogiado por Paul McCartney y conocido por compartir escenario con The Quarrymen, Joey Molland de Badfinger y The Fab Faux. Owen también ha participado en la International Beatleweek de Liverpool y en la Semana Beatle de Buenos Aires.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  5. 5 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  6. 6 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  7. 7 Los diez fugitivos más buscados en España
  8. 8 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital
  9. 9

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  10. 10 Dos personas atrapadas tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los Escarabajos llegan a Granada para rendir homenaje a The Beatles en Planta Baja

Los Escarabajos llegan a Granada para rendir homenaje a The Beatles en Planta Baja