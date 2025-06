Escala una casa en Atarfe para esconder un kilo y medio de drogas

El presunto narco ideó una rebuscada estratagema para que no lo cogieran con las manos en la masa: escalar una vivienda para ocultar un kilo ... y medio de 'éxtasis' y cocaína. No le salió bien y ahora se enfrenta a una pena de siete años de cárcel por la presunta comisión de un delito contra la salud pública.

Ocurrió poco antes de las nueve de la mañana del 21 de febrero de 2023 en la localidad de Atarfe. Un individuo es 'avistado' trepando por un muro de un inmueble. Llevaba una bolsa. Todo apuntaba a que podía tratarse de uno de esos ladrones que emulan a 'Spiderman', el hombre araña, para perpetrar los robos. No era el caso. El sospechoso no pretendía apropiarse de nada. Al contrario, quería deshacerse de la mochila que portaba. El contenido es muy comprometedor. No le quedaba otra que jugársela, pero su retorcido plan fracasó.

En un hueco

Las fuerzas de seguridad registraron la casa en cuestión tras haber obtenido el consentimiento del propietario y hallan el macuto oculto en un hueco. En su interior había casi un kilo y medio de MDMA (una sustancia euforizante y conocida popularmente como 'éxtasis') «con una pureza del 83,66% y un valor de 64.290,25 euros» en el mercado ilícito de los estupefacientes.

Los investigadores también confiscaron 30 gramos de cocaína, unos 870 euros al 'cambio'.

La traducción penal de los hechos, según el escrito provisional de la fiscalía provincial, es la siguiente: «Siete años de prisión y multa de 210.000 euros» por un supuesto delito de narcotráfico «en cantidad de notoria importancia», una agravante que , de ser tenida en cuenta, endurece el castigo.

Audiencia

El relato de los hechos elaborado por el ministerio público detalla que el investigado fue sorprendido «cuando se encontraba escalando el muro de las dos viviendas que se encuentran en el inmueble portando una bolsa».

Tras la entrada de los agentes en el inmueble (con la autorización del dueño)apareció la talega «del acusado en un hueco localizado entre el muro del patio trasero que contenía 1.465 gramos de MDMA, con una pureza del 83,66% y un valor de 64.290,25 euros y 30 gramos de cocaína con una pureza del 39.3% y un valor de 872.53 euros, que el acusado poseía para destinarla a la venta o donación a terceras personas».

La previsión es que el juicio se celebre el próximo mes de julio en la Audiencia Provincial.