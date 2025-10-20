Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Operarios de Inagra esperan órdenes ante la huerta de la Mariana Javier Martín

Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada

Un miembro de la familia, presente en el lugar, ha apercibido a las autoridades del error y ha vuelto a solicitar la protección del inmueble

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:36

Comenta

La huerta de la Mariana sigue en pie, tiene sus días contados y no será este lunes cuando caiga bajo el peso de las mazas. ... A primera hora de la mañana, José Luis Hermoso Romero, sobrino de la actual dueña de la finca, según sus propias palabras, se ha personado en el lugar. La razón es porque funcionarios del Ayuntamiento de Granada tenían la intención de entrar en la finca y empezar los preparativos para el derribo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  4. 4 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  5. 5 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  6. 6 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  7. 7

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  8. 8 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  9. 9

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  10. 10 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada

Una errata en la orden de derribo retrasa la demolición de la huerta de la Mariana de Granada