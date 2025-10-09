Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Pablo medina (en el centro) y su equipo, en su laboratorio. Genyo

Un equipo de Granada descubre una terapia prometedora contra el cáncer de pulmón

Investigadores de Genyo logran desactivar en cultivos celulares y en ratones la mutación del gen KRAS, causante de un tercio de los tumores pulmonares más agresivos

Inés Gallastegui

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:32

Un equipo de investigadores del Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo) acaba de resolver un problema que ... traía de cabeza a los oncólogos desde hacía medio siglo: desactivar en el ADNtumoral las mutaciones más frecuentes del gen KRAS, responsables del 95% de los cánceres de páncreas, el 40% de los de colon y el 30% de los de pulmón. Pedro Pablo Medina Vico, catedrático de la Universidad de Granada (UGR)que lidera el grupo, matiza que aún queda por delante mucho trabajo para lograr llevar este experimento tan prometedor a los pacientes y confía en que su publicación en 'Nature Communications' anime a otros científicos del mundo a proseguir el camino emprendido en Granada.

