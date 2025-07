«Desde que este equipo de gobierno está al frente no se ha hecho ningún proceso selectivo en la Policía Local» Saavedra defiende que la investigación se centra en los ejercicios entre 2020 y 2023, cuando gobernaba el PSOE en el Ayuntamiento

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Jorge Saavedra, ha confirmado que los nuevos registros en la sede de la Policía Local de Granada y en el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento en relación a la investigación sobre las oposiciones del cuerpo, tienen como objetivo recopilar «los documentos referentes a todos los procesos selectivos que este Ayuntamiento están investigando entre 2020 y 2025». Saavedra ha puntualizado que «en 2024 y 2025 no hemos hecho ningún proceso selectivo».

Esa es la postura que ha defendido el equipo de gobierno tras las acusaciones de la oposición en los últimos meses a raíz de la investigación de los procesos selectivos de la Policía Local. «Desde que este equipo de gobierno está al frente no se ha hecho ningún proceso selectivo en el ámbito de la Policía Local. Por lo tanto, no se han llevado ni un solo documento relativo a este equipo de gobierno porque no se ha hecho ningún proceso selectivo, ni de selección de policías ni de ascenso», ha insistido Saavedra, que ha puntualizado que «solo» comenzaron a hacer un proceso de ascenso de un intendente «y lo paralizamos cuando surgió toda esta polémica».

Saavedra ha lanzado la pelota la lado socialista: «Ya advertimos que ese proceso se hizo cuando el Partido Socialista gobernaba este Ayuntamiento, y en concreto la persona que se ha cansado de dar lecciones, que es la señora Ruz, que era concejala de la Policía cuando se desarrolló ese proceso». El portavoz municipal ha apelado a la presunción de inocencia, pues «no digo que hiciera nada mal hecho», pero «lo tendrá que investigar la Policía».

El proceso por el que fundamentalmente se ha desplazado la UDEF es «el de 32 plazas que desarrolló, planificó y hasta ejecutó el Partido Socialista y la señora Ruz». Por tanto, «que se aplique esas mismas declaraciones; todo lo que dijo sobre las responsabilidades de la señora Agudo (actual concejala de Seguridad Ciudadana), que se lo aplique a ella misma».

Saavedra ha resumido que los agentes de la UDEF «han pedido ese proceso y los ascenso entre 2020 y 2023. Todos esos procesos se desarrollaron cuando gobernaban ellos (PSOE). Es decir, se está investigando todo, pero nada de este equipo de gobierno».