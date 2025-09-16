Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El equipo de gobierno cifra la rebaja fiscal en 200.000 euros y la oposición cuestiona su impacto

PSOE y Vox tildan de «ridículas» las bonificaciones y recuerdan que el Ayuntamiento recaudó un millón más por impuestos tras las subidas aprobadas en ejercicios anteriores

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:56

La bonificación del IBI y de la tasa de construcción anunciada por el equipo de gobierno el viernes pasado ha sido aprobada este martes en ... la comisión de Economía. La propuesta de los de Marifrán Carazo ha salido adelante sin votos en contra después de que el PSOE se haya abstenido y Vox haya respaldado el expediente. La oposición, sin embargo, ha aprovechado el debate para tildar de «ridícula» la rebaja, que ha sido cifrada por los populares en unos 200.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  5. 5

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  6. 6 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  7. 7 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  10. 10 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El equipo de gobierno cifra la rebaja fiscal en 200.000 euros y la oposición cuestiona su impacto

El equipo de gobierno cifra la rebaja fiscal en 200.000 euros y la oposición cuestiona su impacto