El equipo de gobierno cifra la rebaja fiscal en 200.000 euros y la oposición cuestiona su impacto

La bonificación del IBI y de la tasa de construcción anunciada por el equipo de gobierno el viernes pasado ha sido aprobada este martes en ... la comisión de Economía. La propuesta de los de Marifrán Carazo ha salido adelante sin votos en contra después de que el PSOE se haya abstenido y Vox haya respaldado el expediente. La oposición, sin embargo, ha aprovechado el debate para tildar de «ridícula» la rebaja, que ha sido cifrada por los populares en unos 200.000 euros.

El equipo de gobierno ya anunció la semana pasada su voluntad de incluir ayudas para los titulares de VPO. En concreto, la medida planteada propugnaba una rebaja del 50% en el recibo del IBI para los propietarios de este tipo de hogares cuando fuesen personas mayores de 65 años, jóvenes de hasta 40 años o personas con una discapacidad igual o mayor al 33%. Además, ampliaba las ayudas que ya existen para familias numerosas tanto de tipo general como de tipo especial y añadía también la posibilidad de bonificar segundas viviendas a este sector de la población, aunque con limitaciones por valor catastral.

Aunque el equipo de gobierno no detalló entonces qué impacto tendrá la medida sobre las cuentas, sí lo ha hecho este martes. De acuerdo a la edil de Economía, Rosario Pallarés, la estimación es que la bonificación del IBI suponga una aminoración de los ingresos de 70.000 euros para las arcas públicas, mientras que la bonificación del ICIO, que establece ayudas a quienes rehabiliten viviendas que se destinen a uso residencial no turístico, implicará una reducción de 120.000 euros aproximadamente.

Durante el debate, Pallarés ha reivindicado que la medida viene a cumplir el «compromiso» adquirido por la alcaldesa Marifrán Carazo de iniciar la rebaja fiscal y ha destacado que, junto al cheque bebé anunciado en verano, implicará la puesta en marcha de bonificaciones por un valor de 600.000 euros que podrán disfrutar los granadinos. La concejala, además, ha puesto en valor que afecta a grupos de población «que necesitaban ser protegidos» y ha calificado la iniciativa de «prudente y equilibrada». «Ojalá podamos seguir acometiendo rebajas en 2027», ha detallado.

Frente al equipo de gobierno se han posicionado los dos grupos de la oposición. La portavoz del PSOE ha asegurado que la medida «no representa absolutamente nada para nadie» y ha recordado que, de acuerdo a las últimas liquidaciones, el Ayuntamiento ha ingresado por impuestos «un millón más». «Presume de bajada, pero el IBI apenas alcanza los 70.000 euros. El año pasado lo subieron un millón. Esto no es, ni más ni menos, que el chocolate del loro. Es ridículo. Solo quieren titulares en prensa para tapar sus vergüenzas» ha espetado Raquel Ruz antes de anunciar que presentarán alegaciones al expediente.

La portavoz de Vox, a su vez, ha lamentado que la mejora económica municipal no esté llegando a las familias y ha recordado las subidas previstas en los recibos del agua, del bus y del cementerio. Beatriz Sánchez se ha mostrado favorable a las bonificaciones, pero ha insistido en que son «escasas». «Han calculado 70.000 euros por un lado y 120.000 por otro. ¿Ese es todo el esfuerzo al que pueden llegar? Al final lo que vemos es que lo han subido todo: agua, basura, cementerio, bus, zona azul...», ha criticado.

La medida pasará ahora al pleno, donde se espera que sea aprobada de forma inicial. Posteriormente se abrirá el plazo para que cualquiera presentar sugerencias y alegaciones. El expediente debe ser aprobado de forma definitiva para que las medidas puedan aplicarse el ejercicio que viene y sean tenidas en cuenta en el presupuesto en el que ya está trabajando el gobierno local.