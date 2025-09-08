Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Entrega de premios e inauguración del XIII Concurso de Fotografía Fundación AguaGranada

La Sala Zaida acogerá este martes 9 de septiembre a las 20.00 horas este evento que cuenta con la colaboración de Fundación Caja Rural Granada

Ideal

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:21

La Sala Zaida acogerá este martes 9 de septiembre a las 20.00 horas la entrega de premios y la inauguración de la exposición de la XIII edición del Concurso de Fotografía Fundación AguaGranada.

La muestra, titulada 'Granada: La poesía del agua', que cuenta con la colaboración de Fundación Caja Rural Granada, estará disponible hasta el próximo 27 de septiembre, de lunes a sábado, en horario de 18:30 a 21:30 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  4. 4 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  5. 5

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  6. 6

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  7. 7

    Bouldini, con muletas este domingo
  8. 8

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  9. 9

    Un gran grupo empresarial nacional compra el despacho de Vicente Tovar Abogados
  10. 10

    Un grito por la estación de autobuses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Entrega de premios e inauguración del XIII Concurso de Fotografía Fundación AguaGranada

Entrega de premios e inauguración del XIII Concurso de Fotografía Fundación AguaGranada