Entrega de premios e inauguración del XIII Concurso de Fotografía Fundación AguaGranada La Sala Zaida acogerá este martes 9 de septiembre a las 20.00 horas este evento que cuenta con la colaboración de Fundación Caja Rural Granada

La Sala Zaida acogerá este martes 9 de septiembre a las 20.00 horas la entrega de premios y la inauguración de la exposición de la XIII edición del Concurso de Fotografía Fundación AguaGranada.

La muestra, titulada 'Granada: La poesía del agua', que cuenta con la colaboración de Fundación Caja Rural Granada, estará disponible hasta el próximo 27 de septiembre, de lunes a sábado, en horario de 18:30 a 21:30 horas.

