Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías

C. L. Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:38 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado domingo en un piso ubicado en el distrito Norte a un varón de 56 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y atentado a los agentes de la autoridad. Dicha persona habría hecho uso de una copia de las llaves para acceder a una vivienda donde el pasado año habría realizado por petición de la víctima algunas reformas. En el momento de la detención este varón intentó agredir a los agentes con un cuchillo. Entre sus pertenencias se encontraban más llaves de desconocida procedencia. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado domingo, cuando la Sala CIMACC 091 recibió una llamada donde una mujer manifestaba que había saltado la alarma del interior de su vivienda y estaba viendo a través de las cámaras dentro de su domicilio a una persona no autorizada.

Al llegar la patrulla policial al lugar, observaron a un varón cuya vestimenta coincidía plenamente con la aportada por la víctima, por lo que llevaron a cabo su identificación. Durante la misma, el posteriormente detenido sacó con la mano izquierda un cuchillo de su bolsillo, dirigiéndose directamente hacía los policías.

A los pocos minutos, se presentó en el lugar la propietaria de la vivienda y víctima de los hechos, la cual manifestó a los agentes que conocía a esa persona ya que, el pasado año, habría sido la encargada de realizar algunas pequeñas reformas y arreglos en su domicilio. La víctima sospecha que durante dichos trabajos ese hombre pudo llegar a realizar alguna copia de las llaves de la vivienda, y además manifestó a los agentes que en los últimos meses había tenido que interponer dos denuncias por más robos sufridos en su vivienda, desconociendo como habían entrado porque no encontró nada forzado. Por ese motivo decidió poner un sistema de alarma.

Entre los objetos intervenidos en la detención, los agentes encontraron una llave que servía para abrir perfectamente la llave de la puerta de la víctima, así como otros juegos de llaves que fueron intervenidos.

El detenido, presunto responsable de los delitos de robo con fuerza en las cosas y atentado a los agentes de la autoridad, es un varón de 56 años de edad, el cual posee antecedentes policiales previos por hechos de la misma naturaleza. El día siguiente pasó a disposición de la autoridad judicial.