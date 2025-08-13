«Cuando se entra en un golpe de calor los síntomas se vuelven más escandalosos»

La ola de calor que azota al país no está dejando indiferente a Granada, que empezaba la semana en alerta naranja y superando los 42 ... grados en algunos puntos de la provincia. Por exposición a estos extremos, una mujer de 61 años y un joven de 22 han fallecido en el último mes en Andalucía. En Granada, por ahora, no se ha registrado ningún fallecimiento por golpe de calor, según la delegación de la Consejería de Salud. No obstante, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sí ha atendido 24 casos de urgencia diagnosticados como tal desde que se activara el Plan de Temperaturas Extremas el pasado mes de mayo.

«Hemos concentrado las consultas en horario de mañana, y las visitas domiciliarias, para evitar que pacientes y profesionales corran riesgos en los traslados»

En primera línea lo está viviendo la vicepresidenta segunda del Colegio Oficial de Enfermería de Granada, Laura Lorca, enfemera de atención primaria en el centro de salud del Realejo. «Estamos en pleno centro. Esto es un no parar, pero, ahora, para que la atención sanitaria no se tenga que hacer en las horas de más calor, hemos concentrado las consultas en horario de mañana, y las visitas domiciliarias, para evitar que pacientes y profesionales corran riesgos en los traslados», comparte con este periódico.

En las guardias en los SUAP de Granada –Gran Capitán, Chana y Zaidín– ha comprobado que se están recibiendo avisos en horarios de máxima temperatura. Requieren asistencia personas que se han desvanecido, con un síncope, que pierden el conocimiento unos segundos... principalmente, mayores de 65 años. No obstante, «las patologías siempre suman». «Esas personas no se pueden mover tan rápido. Su condición basal ya hace que estén mas predispuestas a sufrir un golpe de calor. Y no olvidemos a los menores, también son vulnerables, solo que al no ser tan independientes están más protegidos».

Se filtran las personas que viven solas o con poca red social y se fijan visitas domiciliarias

Desde que empezó el calor, como medida de prevención, Salud Responde ha realizado 12.332 llamadas para vigilar a 2.400 granadinos de riesgo. Para recordarles que tengan precaución y se mantengan hidratados, también les envía alertas al móvil, «pero no todo el mundo tiene a su alcance los posibles que se recomiendan». Por eso, se filtran las personas que viven solas o con poca red social y se fijan visitas domiciliarias. En estas, Laura Lorca realiza una evaluación de las circunstancias del hogar: ventanas, ventilación, aire acondicionado, ventiladores... y les recomienda que salgan a primera hora del día o a última, «porque sí, hay gente que igual no puede subir al centro de salud pero puede pasear».

Síntomas o confusión

A menudo, se habla de golpe de calor cuando, en realidad, se trata de otra afección. «Ocurre con el agotamiento de calor, que es la antesala al golpe. Presenta mucha sed, debilidad, malestar general e incluso ansiedad, y esto puede provocar mareos, vértigo y dolor de cabeza. Cuando se entra en un golpe de calor, los síntomas se vuelven más escandalosos. La temperatura sube de forma excesiva y podemos encontrarnos a alguien delirando o con convulsiones», explica esta enfermera.

«Incluso que un joven se exponga es realmente un riesgo»

Dada la situación, recomienda evitar esfuerzos excesivos en horas de más calor; vestir colores claros; usar ropa de algodón, no fibras sintéticas, sino transpirables, y humedecer alguna prenda para mantener la temperatura corporal más baja. Las advertencias son también para quienes trabajan a cielo abierto o son deportistas. En estas circunstancias, «incluso que un joven se exponga es realmente un riesgo».