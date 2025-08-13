Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los granadinos se refrescan en los chorros de agua de la Hípica en plena ola de calor. Ariel C. Rojas

«Cuando se entra en un golpe de calor los síntomas se vuelven más escandalosos»

El SAS ha atendido 24 casos urgentes y realizado 12.332 llamadas para vigilar a 2.400 granadinos de riesgo desde mayo

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:37

La ola de calor que azota al país no está dejando indiferente a Granada, que empezaba la semana en alerta naranja y superando los 42 ... grados en algunos puntos de la provincia. Por exposición a estos extremos, una mujer de 61 años y un joven de 22 han fallecido en el último mes en Andalucía. En Granada, por ahora, no se ha registrado ningún fallecimiento por golpe de calor, según la delegación de la Consejería de Salud. No obstante, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sí ha atendido 24 casos de urgencia diagnosticados como tal desde que se activara el Plan de Temperaturas Extremas el pasado mes de mayo.

