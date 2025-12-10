Enmienda total de Vox al presupuesto municipal de Granada

El grupo municipal de Vox ha registrado una enmienda a la totalidad de los presupuestos del gobierno de Marifrán Carazo para el próximo año al ... considerar que «aplican una presión fiscal desmedida e injusta a los granadinos».

Acompañada por la portavoz Beatriz Sánchez Agustino, la edil Mónica Rodríguez ha insistido en que la formación no puede apoyar un expediente «con el que se está mintiendo a los granadinos porque es falso que se les vaya a bajar los impuestos». Como ya explicó en comisión, la posición del grupo es de rechazo a unas medidas que, en relación con las subidas aprobadas en años anteriores, no suponen, en su opinión, una rebaja real.

El rechazo de Vox, como ha aclarado Rodríguez, no solo se justifica por ese aspecto, sino que deriva también de la previsión de ingresos planteada por los populares. En concreto, la formación cuestiona la entrada de dinero vía sanciones de tráfico por la zona de bajas emisiones o por la nueva tasa de tratamiento de los residuos.

A juicio de la formación, «estos son los presupuestos de la propaganda» y ha lamentado que «mientras los vecinos siguen arruinándose con los impuestos municipales, el PP continúa sin eliminar el gasto superfluo e ideológico», lo que ha motivado la presentación de la enmienda total a las cuentas.