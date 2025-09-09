Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo

Laura Velasco Granada Martes, 9 de septiembre 2025, 15:40 Comenta Compartir

Una puñalada, familiares buscando venganza y un arma de fuego incautada. Son los ingredientes de una de las últimas agresiones ocurridas en Granada. Según informa la Policía Nacional, un varón sufrió un corte de 15 centímetros en su antebrazo izquierdo. Supuestamente, cuando tres personas se encontraban caminando por la zona, fueron abordados por una pareja, un hombre y una mujer. En un momento dado, se inició una pelea en la cual el varón sacó un cuchillo de grandes dimensiones. Acabó presuntamente propinando una cuchillada en el antebrazo izquierdo a la víctima, por la que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario.

Fuentes conocedoras del caso precisan a IDEAL que la agresión se produjo en el Sacromonte durante la noche del pasado miércoles. El herido fue trasladado al Hospital de Neurotraumatología de la capital. Según explican testigos, llegó un coche y sus ocupantes bajaron a un muchacho «con el brazo rajado desde el bíceps hasta la muñeca». Después, se marcharon en el vehículo. Al rato llegaron los familiares de la víctima, «muy nerviosos», y se reforzó la seguridad para evitar altercados.

El centro inteligente de coordinación, mando y control (CIMACC) -antiguamente sala 091- comisionó a una patrulla policial al hospital, que recopiló la información sobre lo sucedido. Según detallaron las tres víctimas, un varón y dos mujeres, se encontraban caminando por la zona cuando fueron abordados por una pareja. El hombre, un individuo de 36 años de edad que aún no ha sido localizado, sacó un cuchillo de grandes dimensiones con el que acabó propinando una cuchillada en el antebrazo izquierdo a la víctima.

En busca de venganza

Dos horas más tarde, testigos explican que un coche -hablaban de un BMW- recogió a varios de los familiares de la víctima y se dirigieron al Sacromonte, donde se había producido el ataque, en busca de venganza. Una patrulla de Policía Nacional localizó entonces un vehículo. Al llevar a cabo la identificación de sus ocupantes, dos hombres y dos mujeres, manifestaron de forma espontánea ser familiares del apuñalado.

Durante el registro, los agentes encontraron ocultos debajo del asiento del copiloto un arma corta de fuego de color negro y una caja de munición con 20 cartuchos aún sin percutir. Por todo ello, arrestaron a un joven de 22 años con antecedentes policiales como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de armas. Los ocupantes del vehículo, al parecer, habían vuelto al lugar con la intención de localizar al autor de un apuñalamiento previo ocurrido en esa zona.

El presunto autor del delito de tenencia ilícita de armas ya ha pasado a disposición judicial. Además, durante las identificaciones se pudo verificar que el conductor del vehículo tenía retirado el carné de conducir, por lo que se le imputó también un presunto delito contra la seguridad vial. Por otro lado, la investigación continúa abierta para la localización del supuesto autor de la cuchillada.