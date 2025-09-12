Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Endesa realiza mejoras en Puentezuelas

IDEAL

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:34

La calle Puentezuelas permanece en obras estos días con motivo de las labores de mejora que la compañía eléctrica Endesa está efectuando en el tramo ... situado junto a Darrillo de la Magdalena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  2. 2 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  3. 3 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  4. 4

    Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
  5. 5

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  6. 6

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos
  7. 7

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  8. 8 Así es la nueva bebida hecha con agua de Granada que anuncian Casillas, Ona Carbonell o Márquez
  9. 9 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  10. 10 Aparece un flamenco en la playa de Torrenueva y el Ayuntamiento avisa a los bañistas de cómo actuar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Endesa realiza mejoras en Puentezuelas

Endesa realiza mejoras en Puentezuelas