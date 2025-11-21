Encuentro exclusivo dedicado al «arte del cabello y la belleza 'premium'» en un centro estético de Granada
La peluquería Bavilon Hair Studio y Kérastase Paris celebran en Granada la primera edición de 'Glossy Night'
Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:14
La peluquería Bavilon Hair Studio y Kérastase Paris celebran en Granada la primera edición de 'Glossy Night', un encuentro exclusivo dedicado al arte del cabello, ... la belleza 'premium' y las experiencias sensoriales.
El evento, que tendrá lugar este sábado 29 de noviembre a las 20:30 h en Bavilon Hair Studio (Camino de Ronda, 27), reunirá a creadores, marcas e invitados especiales en una noche «diseñada para potenciar el lujo, el brillo y las nuevas tendencias del cuidado capilar», señalan desde la peluquería granadina.
La 'Glossy Night' incluirá cóctel, experiencias en vivo, demostraciones exclusivas y sorpresas preparadas especialmente para los asistentes. Esta colaboración inédita entre el salón granadino y Kérastase Paris busca «posicionarse como un referente de eventos 'beauty' en la ciudad, destacando la innovación, la imagen y el valor del cuidado profesional del cabello», apuntan.
Desde la organización se señala que el aforo será limitado y que se trata de una oportunidad única para conocer de primera mano la unión entre una firma internacional líder y uno de los estudios de belleza más destacados de Granada.
