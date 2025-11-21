Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Equipo de Bavilon: el CEO Iván Herrera Salas, Lidia y María José empleadas

Encuentro exclusivo dedicado al «arte del cabello y la belleza 'premium'» en un centro estético de Granada

La peluquería Bavilon Hair Studio y Kérastase Paris celebran en Granada la primera edición de 'Glossy Night'

Ideal

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

La peluquería Bavilon Hair Studio y Kérastase Paris celebran en Granada la primera edición de 'Glossy Night', un encuentro exclusivo dedicado al arte del cabello, ... la belleza 'premium' y las experiencias sensoriales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

