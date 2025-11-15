Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Tuna de Derecho de la Universidad de Granada celebra con orgullo los cincuenta años. IDEAL
La mirilla

La Tuna de Derecho de la Universidad de Granada celebra con orgullo los cincuenta años

El acto celebrado en el Carmen de los Mártires contó con la presencia de distintas autoridades

Encarna Ximénez de Cisneros

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

No todos los días se alcanza una cifra así de un grupo que, como dijo José Antonio Caparrós, «Romano» -no me pidan datos del porqué ... de los apodos-, comparte «una forma de sentir la amistad, el amor a la música y las tradiciones», unos «alquimistas de la vida» que sienten el romanticismo y a los que, claro, les gusta la diversión.

