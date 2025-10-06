Las Tinajas presenta sus jornadas gastronómicas y su propuesta a la capitalidad europea de Granada

No se lo esperaba la alcaldesa, Marifrán Carazo; en realidad, nadie. Este año, en lugar del cierre festivo culinario —normalmente el cochinillo—, la presentación de ... las jornadas gastronómicas del restaurante Las Tinajas ha tenido como protagonista un dossier bajo el lema «Granada en la mesa. Europa en el alma».

Ha sido la sorpresa de una convocatoria que ya es tradición, no en vano estas jornadas han alcanzado, y con mayor éxito cada vez, las treinta y dos ediciones. José Álvarez, junto a su familia, ejercía de anfitrión para presentar las ofertas de los restaurantes El Churra, de Murcia, y Francisco La Fontanilla, de Conil de la Frontera —pude charlar con sus representantes, Carlos Nicolás y Bartolo Alba—, y el Asador Aratz.

Un acto sencillo en el que Pepe Álvarez recordó los muchos acontecimientos sociales que, más allá de estas jornadas, se han vivido —y se siguen viviendo— en su restaurante, Las Tinajas, y agradeció a los asistentes y a su personal el esfuerzo que siempre mantienen por sorprender.

Para todo ello cuenta con un equipo fundamental, en el que están sus hijos José Enrique y Silvia, jóvenes ya con toda una trayectoria, y con el apoyo de su mujer, Mari Carmen Caballero, que no faltó a la cita.

Como tampoco lo hizo la alcaldesa, Marifrán Carazo, que —como les decía— se llevó la sorpresa al recibir un interesante dossier en el que Las Tinajas dejaba claro su respaldo a la candidatura de Granada a la capitalidad cultural europea. Ese compromiso y adhesión se plasma en una serie de iniciativas con la convicción de que «la gastronomía es una forma de arte y un lenguaje cultural universal capaz de unir territorios y generaciones».

Todo ello ocurrió después de degustar algunos de los platos que se ofrecerán en las jornadas gastronómicas que, apunten bien, se celebrarán en jueves y viernes —almuerzos y cenas— a partir del próximo treinta de octubre.

Las plazas se ocupan pronto. Y es que se podrán saborear delicias como las que ayer probaron no sólo la alcaldesa, sino también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, y la Fiscal Superior, Ana Tárrago. También asistieron el teniente general jefe del Madoc, José Manuel de la Esperanza; el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez; el delegado del Gobierno Andaluz en Granada, Antonio Granados; y la senadora Eva Martín.

Pero no fueron los únicos que pudieron acompañar a los anfitriones. Hubo muchas más autoridades, una muy buena representación de la sociedad y, sobre todo, buenos amigos, clientes y colaboradores. La ocasión lo merecía.

Bienvenidas las XXXII jornadas gastronómicas de Las Tinajas, que se celebrarán los días 30 y 31 de octubre, y 6, 7, 13 y 14 de noviembre. Seis días para disfrutar de la cocina de todo el país sin salir de Granada.