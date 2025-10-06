Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las Tinajas presenta sus jornadas gastronómicas. Ariel C. Rojas
Las Tinajas presenta sus jornadas gastronómicas y su propuesta a la capitalidad europea de Granada

El restaurante organiza su XXXII edición los días 30 y 31 de octubre, y 6, 7, 13 y 14 de noviembre

Encarna Ximénez de Cisneros

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:42

No se lo esperaba la alcaldesa, Marifrán Carazo; en realidad, nadie. Este año, en lugar del cierre festivo culinario —normalmente el cochinillo—, la presentación de ... las jornadas gastronómicas del restaurante Las Tinajas ha tenido como protagonista un dossier bajo el lema «Granada en la mesa. Europa en el alma».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

