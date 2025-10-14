Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia de los participantes en el acto del Colegio de Abogados. Blanca Rodríguez
El Colegio de Abogados celebra Santa Teresa

Los colegiados festejan, con la intensidad acostumbrada, sus actos y reconocimientos con motivo de la festividad

Encarna Ximénez de Cisneros

Martes, 14 de octubre 2025, 22:07

Para recibir cariño, hay que ganárselo día a día, con un trabajo serio y siendo buenos anfitriones. Así lo hace el Colegio de Abogados, sobre ... todo en los actos con los que celebra a su patrona, Santa Teresa. Hoy es el día grande, con la entrega de los Botones de Oro y Plata, y una nueva distinción: el Lazo de Plata. Además, habrá un reconocimiento especial a José Manuel Motos y al presidente del TSJA, Lorenzo del Río Fernández.

