El Colegio de Abogados celebra Santa Teresa

Para recibir cariño, hay que ganárselo día a día, con un trabajo serio y siendo buenos anfitriones. Así lo hace el Colegio de Abogados, sobre ... todo en los actos con los que celebra a su patrona, Santa Teresa. Hoy es el día grande, con la entrega de los Botones de Oro y Plata, y una nueva distinción: el Lazo de Plata. Además, habrá un reconocimiento especial a José Manuel Motos y al presidente del TSJA, Lorenzo del Río Fernández.

Él fue uno de los invitados en la tradicional copa en la que, como dijo el decano, Leandro Cabrera, era el momento de «compartir un rato con las fuerzas vivas de nuestra ciudad, en un acto para conocernos mejor, porque así más a gusto trabajaremos todos».

Junto a él, la presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo; el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y la diputada María Vera; el subdelegado del Gobierno de España, José Antonio Montilla; el rector de la Universidad, Pedro Mercado, y el decano de Derecho, José Luis Pérez-Serrabona; el delegado del Gobierno Andaluz, Antonio Granados; el delegado de Justicia, Luis Recuerda; el presidente de la Audiencia, José Luis López Fuentes, y el decano de los jueces, Alberto del Águila. También acudió el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Granada, Francisco Javier Arteaga. Así, sin protocolo –y sin poder nombrarlos a todos–, pero destacando a algunos de los amigos de la casa, disfrutando de un rato de charla distendida.

Del Ayuntamiento, la teniente de alcalde, Rosario Pallarés, y Ana Belén Sánchez, así como Raquel Ruz y Beatriz Sánchez. Y una estupenda representación de otros colegios oficiales, con Ana María Ruiz, de Graduados Sociales; Silvia Membrive, de Economistas –que pronto tomará posesión oficial del cargo–; María del Carmen Reina, de Procuradores; Isabel Castillo, de Médicos, o María Paz García, de Aparejadores. Por nombrar a la representación femenina, aunque también estaban Notarios, Registradores, Administradores de Fincas y Farmacéuticos.

De la casa, se lo pueden imaginar: la Junta de Gobierno arropando, y nombres destacados como el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández; el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia, Rafael López-Cantal; o José María Rosales de Angulo, que hoy también tiene su reconocimiento.

Y no me olvido de representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y del subdelegado de Defensa, Federico González-Vico; el director de la AEAT, Luis Reche; el director del Centro de Albolote, Miguel Ángel de la Cruz; o el director de esta casa, IDEAL, Quico Chirino. Lo dicho, las fuerzas vivas.