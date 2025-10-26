Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La foto de familia en el almuerzo solidario. E. X.
La cita imprescindible de las Damas delPilar

La asociación, feliz por su crecimiento, celebra su séptimo almuerzo solidario

Encarna Ximénez de Cisneros

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:45

Muchas sonrisas y un ambiente estupendo en la comida anual de las Damas del Pilar, una cita ya imprescindible. Y es que, como destacó la ... presidenta, Marisol Asenjo, pueden presumir del trabajo de todas durante el año y de la fuerza de una asociación que sigue creciendo, algo que «aunque cuesta trabajo, nos llena de satisfacción y de ganas de superarnos».

