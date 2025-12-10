Brillante celebración de Nuestra Señora de Loreto, patrona de Aviación

Es coronel jefe de la Base Aérea de Armilla, director de la Escuela Militar de Helicópteros-Ala 78 y comandante militar aéreo del aeropuerto de ... Granada, y ayer presidía por primera vez la celebración de la patrona, Nuestra Señora de Loreto. Se llama Joaquín Aguirre y apenas lleva dos meses y medio en el cargo.

Aunque esta vez de forma muy tímida, no quiso ausentarse el sol, poniendo color a la entrega de reconocimientos que recibieron, en sus distintas categorías, Damián Mora, Moisés Flores, Francisco Castro, Antonio Jesús Albendín, Jesús López, David Muñoz y Alfonso Jurado.

También distinciones para Fermín Moliné, Francisco Javier Sánchez, Miguel Ángel Vega, Gustavo Sánchez, Eva María Castillo y Rafael Lupiáñez, además de la cabo Concepción del Rocío Martínez, doblemente galardonada porque, además de la Cruz de Bronce a la Constancia en el Servicio fue merecedora de la Mención Honorífica –junto a Sergio Ibán Márquez y Jorge Rivera–. Rocío, así la llamamos, me contaba algo interesante. Quizás recuerden una noticia en la que un guardia civil logró salvar la vida a una persona que se ahogaba por un trozo de alimento alojado en su tráquea. Ocurrió en Osuna, en Sevilla, en un establecimiento hostelero, y el 'ángel de la guarda' estaba acompañado de su esposa, «cabo del Ejército del Aire y del Espacio». Seguramente ya lo adivinan. Sí, era ella, nuestra Rocío y su marido, Roberto Jiménez. Lo que era una noticia sin 'negritas' ahora se identifica con dos personas que ayer estaban en la celebración y a las que pude felicitar. Y reñir por no haberlo contado, que estas cosas nos llenan de orgullo. Felicidades.

Bonita jornada con representantes de todos los ámbitos de la sociedad, bajo la presidencia del teniente general jefe del Madoc, José Manuel de la Esperanza, que pudo ver cómo se distinguía también a Javier López, Miguel Ángel Borrallo, Gabriel Navarro, César Daniel Ruiz, Pablo López, Jesús Espínola y Antonio Velasco. Y completaron el cuadro de honor de este año José Manuel Uceda, Eloy Fornell, José Alfredo Pérez, Alejandro Ruiz, Juan Carlos Rodríguez –que es el páter de la Base–, Juan Manzano, César Guillermo Crespo, Antonio Velasco y Antonio Delgado.

Sin duda, y con permiso de las autoridades, fueron merecidamente protagonistas del acto parte del valioso equipo humano como dijo el jefe en su discurso: «Los coroneles pasamos aquí dos años, realmente los mantenedores de esta ya centenaria unidad sois vosotros». Bonito sentimiento de equipo.