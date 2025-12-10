Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El coronel jefe de la Base, Joaquín Aguirre, en la celebración.

El coronel jefe de la Base, Joaquín Aguirre, en la celebración. P. Marín
Brillante celebración de Nuestra Señora de Loreto, patrona de Aviación

El acto se desarrolló bajo la presidencia, por primera vez, del nuevo coronel jefe, Joaquín Aguirre

Encarna Ximénez de Cisneros

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:28

Es coronel jefe de la Base Aérea de Armilla, director de la Escuela Militar de Helicópteros-Ala 78 y comandante militar aéreo del aeropuerto de ... Granada, y ayer presidía por primera vez la celebración de la patrona, Nuestra Señora de Loreto. Se llama Joaquín Aguirre y apenas lleva dos meses y medio en el cargo.

