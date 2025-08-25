Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pantano de Cubillas. Javier Martín

Sucesos en Granada

Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas

La Guardia Civil investiga el asalto, cometido en la noche del pasado jueves por un grupo que les pidió todo el dinero que llevaban encima

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:30

Episodio de tensión en el pantano de Cubillas, que discurre entre los términos municipales de Albolote y Atarfe. Una pareja fue presuntamente asaltada durante la ... noche del jueves, mientras se encontraban en su coche, por varios encapuchados, que les robaron todo el dinero que llevaban encima. Ocurrió en una zona apartada, en la que no hay cámaras de seguridad. La Guardia Civil investiga los hechos después de recibir una denuncia, según ha confirmado a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  3. 3

    Estabilizado el incendio forestal en Alhama
  4. 4 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  5. 5 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  6. 6 Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada
  7. 7 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español
  8. 8 El rincón de Granada que National Geographic destaca por su «pasado pirata»
  9. 9 La nueva creación de la calle Elvira
  10. 10 El Puente de Piedra de Isabel II de un pueblo de Granada cumple 166 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas

Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas