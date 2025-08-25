Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas

Episodio de tensión en el pantano de Cubillas, que discurre entre los términos municipales de Albolote y Atarfe. Una pareja fue presuntamente asaltada durante la ... noche del jueves, mientras se encontraban en su coche, por varios encapuchados, que les robaron todo el dinero que llevaban encima. Ocurrió en una zona apartada, en la que no hay cámaras de seguridad. La Guardia Civil investiga los hechos después de recibir una denuncia, según ha confirmado a este periódico.

El suceso tuvo lugar durante la noche del pasado jueves, 21 de agosto, cerca de la medianoche. Al parecer, la pareja se encontraba en su vehículo, en las inmediaciones del embalse, cuando un grupo de encapuchados los sorprendió. Eran entre cuatro y cinco personas. Les pidieron todo el dinero que llevaban encima. Según ha podido saber este periódico, portaban armas de fuego con las que les amenazaron. No se sabe si eran reales o simuladas, pero suelen utilizarlas para amedrentar a las víctimas y agilizar el robo. Los afectados presentaron una denuncia y la Benemérita ha abierto una investigación. Por el momento no hay detenidos.

Vecinos de la zona explican que no se trata del primer asalto que se produce estos días en el entorno de Atarfe y Albolote, y advierten de que los autores intentan llevarse los coches. Al hilo de esta cuestión, la Guardia Civil ha detectado este verano un repunte de los robos de vehículos en el Cinturón de Granada, que después se usan para cometer delitos como robos o transportes de marihuana a Francia, por ejemplo. El cuerpo ha logrado recuperar muchos de ellos, pero advierte de que los delincuentes se llevan coches en los que sus dueños se hayan dejado las llaves puestas.

Un ejemplo reciente fue el robo de cinco jamones y dos paletas ibéricas, valorados aproximadamente en unos 1.000 euros, en un secadero de Padul. Según adelantó IDEAL, el coche empleado por los autores era robado. Tres encapuchados se llevaron la mercancía en apenas un minuto y 16 segundos.

Los individuos, según se comprueba en las imágenes de las cámaras de seguridad, utilizaron el coche para forzar la apertura de la puerta. Llevaban pasamontañas y guantes. Tras realizar una rápida inspección ocular, localizaron el género detrás de un mostrador. Formaron una cadena humana para trasladarlo más rápidamente hasta el coche. Dos de ellos dieron una última vuelta por el interior del local, mientras el tercero sujetaba la puerta y miraba hacia la calle para asegurarse de que nadie los veía.