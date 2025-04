«Las empresas tienen que ver a los alumnos como una ayuda y no un estorbo»

En el Instituto Américo Castro de Huétor Tájar imparten ciclos formativos de grado medio y superior relacionados con la industria agroalimentaria. De sus aulas salen ... los futuros técnicos de cata de las almazaras, jefes de líneas de envasado, auditores de calidad,... y tienen un gran éxito. También un gran reto con la implantación del nuevo modelo de FP que incluye formación en las empresas desde el primer año, lo que está obligando a los profesores del centro a realizar una labor titánica para sumar empresas que quieran acoger a sus estudiantes. «Tenemos 32 empresas de Loja y Huétor Tájar que acogen a alumnos en prácticas pero necesitamos más en el pueblo, nos cuesta encontrarlas y es una dificultad añadida porque los alumnos más jóvenes no tienen coche para desplazarse», explica Silvia Cherino, jefa de Estudios adjunta y coordinadora de FP Dual en el IES Américo Castro.

A los centros les cuesta vencer las reticencias de las empresas a acoger alumnos y asumen que hace falta tiempo e iniciativas para concienciarles del papel que tienen en el nuevo modelo de FP y de las ventajas que supone para ellas la posibilidad de captar talento. «Si han tenido una mala experiencia con un alumno de otro ciclo, ya no quieren coger más, aunque no tengan nada que ver. Ahora nos están pidiendo curriculum de los estudiantes para seleccionar. Sobre todo son reticentes a formar a los alumnos del grado básico, piensan que no están maduros, por eso los profesores intentamos que se pongan las pilas y que lleguen con lo máximo», apunta Cherino.

Las mismas dificultades enfrentan en el IES Ilíberis de Atarfe, que también participaba este miércoles en la I Feria provincial de la FP, una iniciativa de la Junta y Cámara Granada para concienciar y animar a las empresas a que se involucren en la formación de los alumnos.

En el caso del instituto atarfeño, imparten formación profesional básica de peluquería y estética y cuentan con doce empresas en el pueblo que colaboran en la formación de sus alumnos. «Realizamos una labor constante de captación de empresas y también enviamos a los propios alumnos a que se presenten, ellos también tienen que poner de su parte», explica la profesora de Estética del centro Beatriz Sala. No siempre es fácil. «Si no han tenido buenas experiencias las empresas se echan para atrás. Sobre todo nos cuesta con los más jóvenes. Nuestro reto es que estos negocios no les vean como un estorbo sino como una ayuda. Que vean que llevan meses de teoría y práctica y tienen buena base», comenta la profesora de Estética de FP Beatriz Sala.

El día a día de muchos autónomos del sector es que trabajan solos y desbordados, por lo que no pueden estar pendientes de los alumnos, es el principal handicap. «Tienen miedo de perder el cliente si les atiende el estudiante, ellos son auxiliares de los profesionales, no les pueden sustituir«, concluye.