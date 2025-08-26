Las empresas de Granada acumulan un millón en multas por fallos de seguridad en un año al alza

El de 2025 está siendo un verano negro en siniestralidad laboral en la provincia de Granada, que acumula la espeluznante cifra de siete fallecidos en ... el tajo entre julio y agosto. En este último mes un trabajador moría aplastado por una máquina en la planta de residuos de Alhendín, dos profesionales más fallecían tras quedar atrapados en el incendio de una fábrica de aceite de Pinos Puente y un cuarto perdía la vida cuando trabajaba blanqueando en un invernadero de Castell. Las investigaciones, tanto las judiciales como las de la Inspección de Trabajo, siguen abiertas y serán las que tengan que concluir si hubo fallos en materia de prevención en las empresas, pero las cifras «intolerables y dramáticas», a juicio de los sindicatos, han hecho que tanto CC OO como UGT den la voz de alarma. «Sigue faltando mucha cultura preventiva en las empresas», advierten.

Lo que dicen las cifras de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Granada es que en la gran mayoría de las empresas donde llevan a cabo una inspección en materia de prevención de riesgos laborales se detecta algún tipo de fallo o vulneración que motiva uno o varios reproches por parte del organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa. En lo que va de año, según los datos aportados a IDEAL por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la provincia de Granada se han realizado 2.235 inspecciones en materia de prevención de riesgos laborales que se han traducido en 1.857 requerimientos para subsanar deficiencias. Esto es, la mayoría de las empresas visitadas pasaron esta 'ITV' en materia de seguridad laboral pero sí se quedaron con la obligación de corregir alguna cuestión.

Pero los inspectores también detectaron situaciones expresas de riesgo grave, que conllevaron una multa directa. En concreto, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, hasta el 19 de agosto, se han impuesto 251 sanciones a las empresas por importe total de 947.241 euros. Una factura que se acerca ya a la que pagaron las compañías infractoras en todo el pasado año 2024, cuando se detectaron 372 infracciones que les costaron un total de 1,2 millones de euros a las empresas granadinas. Teniendo en cuenta que el pasado año se realizaron un total de 3.360 inspecciones y que aún faltan cuatro meses para cerrar el año, las cifras de infracciones detectadas en 2025 probablemente superarán las del año anterior.

La Inspección actúa tanto en empresas donde ha tenido lugar un accidente laboral, independientemente de su gravedad, como en visitas preventivas sin siniestros previos, tanto por iniciativa propia como a raíz de denuncias de trabajadores, sindicatos o incluso de empresas de la competencia. Todas son confidenciales y todas se investigan, según fuentes de la Inspección, que señala que la sanción más habitual en la provincia es la grave en grado mínimo: 2.451 euros.

Los inspectores analizan si las empresas han evaluado los riesgos laborales correctamente y si han implantado las medidas de prevención que exige la ley. La casuística es diversa, pero los principales fallos que se han traducido en multas para las empresas es la falta de formación e información de los trabajadores (45 multas en lo que va de año que suman 118.723 euros), así como los fallos en las escaleras, plataformas y aberturas, que han supuesto más de 100.000 euros concentrados en once sanciones.

Las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, los fallos de vigilancia de la salud y el estado de las máquinas y equipos de trabajo son las piedras en las que más han tropezado las empresas sancionadas.

Las denuncias presentadas por los sindicatos están detrás de muchas de las inspecciones en materia de prevención de riesgos laborales y son una de las claves de que vayan en aumento, según asegura la responsable de Salud Laboral de CC OO Granada, Susana Bueno. Coincide con el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano, en que es necesario reforzar la Inspección con más medios económicos y recursos humanos para que pueda intensificar su labor de control.

«A su vez, el Gobierno Andaluz debe ejercer su responsabilidad y controlar el cumplimiento de la ley de prevención, por parte de las empresas. Y la patronal comprometerse a la hora de invertir en prevención de riesgos laborales. No se trata de hacer protocolos y guardarlos en un cajón, se trata de cumplirlo», esgrime Bueno, que recuerda que la formación de las plantillas es una inversión «en la vida de las personas trabajadoras».

Ruano insiste en la importancia de que los planes de seguridad y salud, así como las evaluaciones de riesgos específicas de cada puesto de trabajo, sean revisadas y actualizadas de forma periódica, y que sean conocidas por todos los trabajadores. «La formación sigue fallando, se producen accidentes donde el trabajador no supo reaccionar por desconocimiento», advierte Ruiz Ruano.

Las empresas pequeñas, con menos medios, tienen más dificultades, según los responsables sindicales, para afrontar las exigencias legales. «Pero no es menos cierto que también se falla en empresas grandes, donde hay comité de seguridad y salud. No se le da a los trabajadores la participación que por ley deben tener en materia preventiva y esta tarea se suplanta con los servicios de prevención», opina Ruano.

Ambos insisten en la necesidad de que las compañías verifiquen con asiduidad el estado de sus instalaciones y maquinaria y que implementen un plan de formación preventivo adecuado y permanente para todo el personal como claves para fomentar una cultura preventiva sólida. La labor de los delegados sindicales «siempre vigilantes», es a su juicio fundamental, para que sus compañeros trabajen con medidas de seguridad. «Hay que avanzar en esta cultura que cale en la empresa y consiga que los trabajadores no se tengan que jugar la vida cada vez que vayan a trabajar, porque detrás de la mayoría de accidentes mortales hay un fallo en la prevención y una responsabilidad», concluye Bueno.