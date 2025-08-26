Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La inspectora de Trabajo, acompañada de bomberos, en la fábrica de aceite de Pinos Puente, nada más ser sofocado el incendio. Ariel C. Rojas
Inspecciones por Riesgos Laborales

Las empresas de Granada acumulan un millón en multas por fallos de seguridad en un año al alza

La mayoría de los negocios fiscalizados de oficio o a raíz de accidentes laborales tienen defectos que corregir y se han puesto 251 sanciones

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 26 de agosto 2025, 23:21

El de 2025 está siendo un verano negro en siniestralidad laboral en la provincia de Granada, que acumula la espeluznante cifra de siete fallecidos en ... el tajo entre julio y agosto. En este último mes un trabajador moría aplastado por una máquina en la planta de residuos de Alhendín, dos profesionales más fallecían tras quedar atrapados en el incendio de una fábrica de aceite de Pinos Puente y un cuarto perdía la vida cuando trabajaba blanqueando en un invernadero de Castell. Las investigaciones, tanto las judiciales como las de la Inspección de Trabajo, siguen abiertas y serán las que tengan que concluir si hubo fallos en materia de prevención en las empresas, pero las cifras «intolerables y dramáticas», a juicio de los sindicatos, han hecho que tanto CC OO como UGT den la voz de alarma. «Sigue faltando mucha cultura preventiva en las empresas», advierten.

