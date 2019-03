Los empresarios respaldan la propuesta de mejorar la conexión de la Alhambra y el Centro Desayuno informativo / RAMÓN L. PÉREZ El presidente de Cepyme, CGE y Cámara Granada, Gerardo Cuerva, ha expresado este jueves en un desayuno informativo en Granada que «posiblemente no estemos de acuerdo» con los cambios en la legislación laboral que pueda incluir el PSOE si gobierna tras el 28A ANTONIO SÁNCHEZ Jueves, 28 marzo 2019, 12:40

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y Cámara Granada ha solicitado a los políticos de la provincia que se «estudie» la viabilidad del proyecto del teleférico a Sierra Nevada y de una mejor conexión entre la Alhambra y el casco histórico de la capital. Sobre ello ha referido que Granada «se duerme en la discusión» a pesar de que es conocido que hay «apetito» para conectar mejor la estación de esquí con la ciudad e intención de que el monumento nazarí y la capital «estén conectadas de forma más cómoda». Sobre la provincia ha asegurado que Granada «necesita ambición» a la hora de plantear proyectos y construir infraestructuras y «no se obtienen logros siendo timoratos y en la última década lo hemos sido».

Cuerva ha vuelvo a criticar el retraso en la llegada del AVE a la capital y ha censurado que en los últimos meses «se haya perdido el saber cómo está la situación». «Confío en que el futuro gobierno cumpla con el compromiso de que el AVE esté en junio porque Granada ha estado compitiendo en desigualdad de condiciones con sus provincias limítrofes», ha explicado. Acerca de si la provincia debe recibir una compensación económica por la 'desconexión' ferroviaria, Cuerva ha añadido que Andalucía no ha sido «correspondida» como el resto de regiones de España y por ello ha asegurado que cualquier «compensación» para incrementar la competitividad «será bienvenida».

El también presidente de Cepyme ha expresado en clave nacional que una «contrarreforma laboral» llevará a las pymes a «situaciones de riesgo» y ha añadido que «posiblemente no estemos de acuerdo» con los cambios en la legislación laboral que pueda incluir el PSOE si gobierna tras el 28A. En un discurso crítico con el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE), el presidente de los pequeños y medianos empresarios de España ha asegurado que no se deberían adoptar «medidas estructurales a largo plazo» a través de reales decreto-ley, algo que ha considerado que no es «forma de gobernar» ya que existe un activo, «que es el diálogo social». En su opinión, medidas como la adoptada por el Gobierno de incrementar el salario mínimo «está haciendo daño», ya que el crecimiento de este estaba «acordado por sindicatos y empresarios y ha sido cambiado de forma impositiva».

En un desayuno informativo en Granada organizado por Europa Press Andalucía, Fundación CajaGranada y Fundación Casajol, Cuerva ha recordado con respecto a las próximas elecciones generales que cuando se inicia un proceso electoral «la administración se ralentiza» y esa «parálisis» se refleja «en todos los ámbitos de la sociedad y en el empleo». Por ello, ha estimado que en el futuro gobierno «la estabilidad y la moderación deberán ir de la mano». Entre los deberes que el presidente de Cepyme le ha puesto al futuro gobierno ha asegurado que debe trabajar por «frenar la elevada morosidad» de las administraciones públicas ya que el marco regulatorio «no es efectivo y afecta a las empresas» por lo que se deben cumplir los plazos que marca la ley «también en el ámbito privado». Al respecto, Cuerva ha solicitado también la racionalización del funcionamiento del sector público, ya que el «complejo entramado» que existe actualmente supone un «coste excesivo» para las pymes, ya que va en contra del «crecimiento de las empresas» porque no es la «sobreabundancia de entes públicos» lo que dinamiza la economía.

Entre los retos que el empresario granadino se marca como líder de los pequeños y medianos empresarios, Gerardo Cuerva ha insistido en la necesidad que tienen las pymes de «crecer» hasta superar su condición de «empresas sin asalariados». Cuerva ha instado a los políticos a que la legislación «no sólo haga posible la creación de empresas» sino que luego «no se penalice el crecimiento». Para ello, ha recordado que la transformación digital «no es una opción para las pymes» y aunque «no hay una relación directa» entre lo que innovan las empresas y lo que importan, «está estadísticamente demostrado que las pequeñas empresas están lejos de los estándares de digitalización e internacionalización». En relación con ello ha asegurado que el coste de innovar «es inasumible» para muchas pymes y ha solicitado un «mejor acceso a los recursos financieros no tradicionales». Será así como las sociedades de la provincia y España podrán avanzar en la internacionalización «algo que será determinante para las empresas». Para ello ha anunciado que habrá cambios dentro de su organización para «defender lo que necesitan las pymes de España».