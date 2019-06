Los empresarios critican la escasez de frecuencias con Madrid y Barcelona El AVE de Granada todavía continúa en pruebas. / Alfredo Aguilar La CGE, Cámara Granada y la federación de Hostelería y Turismo reclaman también la ejecución de la Variante de Loja para tener un AVE «competitivo» ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Miércoles, 5 junio 2019, 01:09

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios y de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, aseguró ayer que después «de diez años de espera y casi cuatro de aislamiento ferroviario», los empresarios granadinos han constatado sus «peores temores», ya que la provincia «solo dispondrá de tres trenes diarios a Madrid y de uno a Barcelona». En términos comparados, Cuerva afirmó que el AVE que llegará a Granada el próximo 26 de junio «no es el AVE que llegó a Sevilla en 1992, ni el que conectó por primera vez Málaga con Madrid en 2007» ya que cuando se puso en marcha el AVE en Málaga, hace doce años, «contaba con once conexiones diarias con Madrid».

La ausencia de más conexiones a lo largo del día con Madrid y Barcelona fue el principal reproche de la Confederación Granadina de Empresarios y de Cámara Granada, que consideraron que la «buena noticia» de la llegada de la alta velocidad «no puede maquillar el hecho de que se trata de un AVE poco eficiente, con una duración excesiva –entre las tres horas y las tres horas y media– y frecuencias a todas luces insuficientes». Gerardo Cuerva afirmó que estas conexiones no son las que se merece Granada, que debe ser considerado por parte de Renfe y el Gobierno central como «un destino turístico de primer orden». «Después de años luchando contra unas conexiones deficientes, que nos han impedido competir en igualdad de condiciones con el resto del territorio, seguimos estando en desventaja», añadió el presidente de los empresarios granadinos.

«Se trata de un AVE poco eficiente, con una duración excesiva y frecuencias a todas luces insuficientes» GERARDO CUERVA

En el análisis de la puesta en marcha de la alta velocidad, Gerardo Cuerva valoró que a la vista de las frecuencias con las que se pondrá en marcha el AVE, «está claro que los empresarios no podemos aparcar la actitud reivindicativa que hemos mantenido durante los últimos años», ya que, en opinión de Cuerva, se necesitan «frecuencias que nos permitan ser competitivos». «Necesitamos acometer la Variante de Loja en su totalidad a la mayor brevedad posible para acortar los tiempos de viaje, a todas luces excesivos, y necesitamos seguir empujando para que haya una vertebración real del territorio con la conexión con Sevilla y Málaga, el Corredor Central y el Corredor Mediterráneo», valoró Cuerva.

Los empresarios, según avanzaron ayer, plantearán estas reivindicaciones en una Mesa del AVE, que ha convocado para el próximo 13 de junio la federación de Hostelería y Turismo, a la que los empresarios esperan que asistan todas las instituciones de la provincia. «Tenemos que seguir trabajando, no podemos ser conformistas y debemos aspirar a que tanto frecuencias como precios compensen la situación que ha padecido la provincia en los últimos cuatro años», completó Cuerva.

Por su parte, el presidente de la federación provincial de Hostelería y Turismo, Gregorio García, aseguró que la llegada del AVE es «muy positiva» para Granada y la provincia, ya que se estaba «esperando como agua de mayo». Sin embargo, al igual que la CGE y Cámara Granada, criticó que las frecuencias a Madrid y Barcelona «son muy escasas». En este sentido refirió que para Barcelona las frecuencias deberían ser «tres por la mañana y tres por la tarde» y para Madrid tendría que haber «cuatro o cinco por la mañana y tres por la tarde». En su opinión, la provincia se encuentra en «desventaja» con los demás destinos y echó en falta conexiones con Sevilla y Málaga, que son «muy interesantes» para los hosteleros «y no se ha hablado nada de ello». «La conexión con Sevilla, teniendo en cuenta que Andalucía es netamente turística, es necesaria. También con Córdoba y Málaga se necesita una conexión directa. Entendemos que a los turistas les puede venir bien moverse en AVE a través de Andalucía. La conexión entre Andalucía es muy importante para su promoción turística», explicó Gregorio García.

Como los empresarios, el presidente de la federación provincial de Hostelería y Turismo recordó que Granada tiene un déficit histórico de infraestructuras, ya que el AVE «llegó a Sevilla en 1992, a Málaga en 2007, la autovía de la Costa tardó años en terminarse… El ministerio debe tener en cuenta esto».

«Hay tramos en los que no se llega a 60 km/h por hora y si el AVE pasa de las tres horas no es competitivo» GREGORIO GARCÍA

Sobre los precios de los billetes añadió que a nivel global «no vemos mal el precio actual», pero se mostró receloso sobre los precios finales de los billetes cuando finalice el verano. «Con el paso de los meses subirá, aunque vamos a intentar que no sea así», valoró García. La federación provincial de Hostelería y Turismo avanzó además que ha convocado la Mesa del AVE para el próximo 13 de junio, día en el que se espera analizar con las instituciones políticas la llegada de la alta velocidad a la ciudad, el impacto en el destino y la promoción del mismo. En paralelo, añadió que está por ver «qué hace Renfe con el talgo» e insistió en la necesidad de ejecutar la Variante de Loja «para que se haga porque hay tramos en los que no se llega a 60 kilómetros por hora y si el AVE pasa de las tres horas no es muy competitivo».