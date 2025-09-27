La empresa Sierra DC anuncia la construcción el mayor centro de datos de España en la Citai

Se va a construir en la Citai un centro de datos de última generación para inteligencia artificial con una inversión estimada de «1.000 millones ... de euros». La noticia bomba la soltaba ayer desde el escenario de la gala de entrega de premios de la Ciudad Industrial y Tecnológica y Área de Innovación (Citai) su gerente, Sergio González, y la reacción inmediata entre el público asistente, más de 250 invitados en su mayoría empresarios, fue un murmullo generalizado de sorpresa. El que menos cuestionó con el asiento de al lado si había escuchado bien el dato. La empresa promotora, Sierra DC, confirmaba después a IDEAL que el gerente no se había equivocado con la cifra astronómica: su proyecto será la infraestructura para albergar los datos digitales más grande de España y requerirá una inversión global de mil millones de euros. Una cifra, por tener una referencia, que supone más de lo que costará construir el acelerador de partículas del proyecto Ifmif-Dones.

El futuro centro de datos anunciado por la Citai sería, por tanto, el proyecto empresarial privado más ambicioso de la historia de Granada y lo que sigue sorprendiendo es que su promotora es una compañía de la que hasta ahora no se había escuchado hablar en la provincia, ya que apenas tiene un año de vida. Se trata de una start up que tiene la sede social en Málaga y se llama Sierra DC SL (Sierra Data Centers) en honor a la sierra granadina, ya que los socios fundadores, que viven en Marbella, son unos enamorados del esquí y de la estación andaluza.

Los terrenos

Según explicó a IDEAL Francisco García, el socio español de la empresa Sierra DC, su capital es privado aportado por «grandes empresarios de Suecia» y a día de hoy están «en conversaciones finales con varios fondos de inversión europeos para financiar el desarrollo del proyecto completo». Por el momento, según comentó, tienen parte de la financiación garantizada, que les permitirá comenzar a operar en una primera fase. La empresa se encargará de diseñar, construir y operar infraestructuras de centros de datos de clase mundial optimizada para el futuro de la IA y la computación en la nube. El center data de Escúzar se ubicará en una parcela de cien mil metros cuadrados de la Citai e incluirá, según explicó, «sistemas avanzados de refrigeración y energía que soportan los requisitos computacionales más exigentes».

«Nosotros somos los promotores, haciendo la analogía, seríamos los que construimos el edificio y luego lo alquilamos; nuestros inquilinos serán empresas enormes. Construimos toda la infraestructura, el edificio, garantizamos el acceso a la potencia energética, las certificaciones y luego vendemos la capacidad a los clientes finales, tipo Google cloud o Amazon... Grandes empresas que instalarán sus servidores o bien compañías que tienen una demanda enorme de infraestructuras de este tipo para entrenar la inteligencia artificial», especificó el portavoz de Sierra DC en España. «No es una infraestructura para albergar datos digitales, es para entrenar modelos de AI como Chatgpt. A día de hoy no hay ningún centro de datos operativo a esta escala, Sierra DC Escúzar quiere ser el primero», subrayó.

Será una instalación tan grande que requerirá una potencia eléctrica de 100 megawatios. «Para que os hagáis una idea, el consumo total actual de todas las empresas de la Citai rondará los 25 megawatios», apuntaba el gerente de la Citai para tratar de explicar a los asistentes la dimensión del proyecto.

Es más, una vez construido el centro de datos hospedará a clientes con sus equipos de inteligencia artificial, «lo que requerirá una inversión de billones de euros por parte de los inquilinos», según aseguró el portavoz de la empresa.

La impresionante magnitud del proyecto, teniendo en cuenta los consumos de energía y de agua que requiere para refrigerar las instalaciones, no deja de sorprender. Sin embargo, desde Sierra DC aseguraron a IDEAL que el diseño de este centro no requiere gasto de agua «ya que es zero water design, la refrigeración líquida de última generación va en circuito cerrado». Igualmente, abundaron en que el de ayer no fue precisamente un anuncio apresurado. Lleva meses de trabajo detrás y solo se ha comunicado cuando tanto los terrenos como la financiación de la primera fase están atadas.

Llegan a Granada, según aseguró, atraídos por el talento de la UGR, referente mundial en inteligencia artificial y porque cuentan con una empresa que les puede proveer la energía que necesitan, Cuerva. Pero sobre todo, García apunta como clave de la elección que Granada es una de las provincias con mayor despliegue de fotovoltaicas y esta energía será determinante para el funcionamiento.

Cuerva y Trade

«En Escúzar tenemos a Cuerva, una distribuidora local que es superágil y que nos dará acceso a potencias muy grandes. Tenemos que compartir la potencia con el acelerador, por lo que toda la energía que va a consumir nuestro proyecto proviene de energías renovables, es parte del ADN de la compañía», esgrimió.

En cuanto al capital de mil millones de euros señaló que es el que les permitirá desplegar tecnología a gran escala para poder competir en el mercado de la inteligencia artificial a nivel mundial.

«Llevamos mucho tiempo trabajando en este centro de datos con el apoyo de la Citai, Cuerva y la agencia Trade de la Junta de Andalucía para encontrar el sitio y la potencia que nos permitan desarrollar el proyecto. Queremos dejar muy claro que es un proyecto sostenible. En Estados Unidos algunos de estos centros de datos se sustentan en energía nuclear o en gas, nuestra energía será renovable», incidió.

Además se marcan una hoja de ruta muy ambiciosa. «En un año queremos estar operando», aseguró García. «Para ello será necesario que Cuerva pida más energía, Red Eléctrica tendrá que reforzar sus transformadores y toda una escala de infraestructura para asegurar que la potencia llegue a la Citai», apuntó.