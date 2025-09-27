Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El gerente de la Citai en el momento del anuncio del centro de datos durante la gala. Ariel C. Rojas

La empresa Sierra DC anuncia la construcción el mayor centro de datos de España en la Citai

La compañía de nueva creación, respaldada por fondos de inversión europeos, anuncia una inversión astronómica de mil millones de euros y pretende operar en un año

Mercedes Navarrete

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:49

Se va a construir en la Citai un centro de datos de última generación para inteligencia artificial con una inversión estimada de «1.000 millones ... de euros». La noticia bomba la soltaba ayer desde el escenario de la gala de entrega de premios de la Ciudad Industrial y Tecnológica y Área de Innovación (Citai) su gerente, Sergio González, y la reacción inmediata entre el público asistente, más de 250 invitados en su mayoría empresarios, fue un murmullo generalizado de sorpresa. El que menos cuestionó con el asiento de al lado si había escuchado bien el dato. La empresa promotora, Sierra DC, confirmaba después a IDEAL que el gerente no se había equivocado con la cifra astronómica: su proyecto será la infraestructura para albergar los datos digitales más grande de España y requerirá una inversión global de mil millones de euros. Una cifra, por tener una referencia, que supone más de lo que costará construir el acelerador de partículas del proyecto Ifmif-Dones.

