La empresa granadina de motores INNengine desarrolla un proyecto con Airbus Defence

A la chita callando, como se suele decir, la empresa granadina de motores INNengine, contra vientos y mareas burocráticas como han afirmado en alguna ocasión sus responsables, se convirtió en un referente global con la creación de su 'solución compacta de energía' llamada Net-0, cuyas características han despertado un interés inusitado en el sector. No es para menos: se incrementa en un 400% la potencia específica, el motor es un 70% más pequeño y pesa mucho menos, tiene capacidad para funcionar con hidrógeno, incrementa un 22% la potencia con menos combustible, tiene un 60% menos componentes y no vibra. Estas características han llamado la atención de Airbus Defence, la división dedicada a tecnología militar de la compañía multinacional, creada en 1970 a partir de la unión de tres empresas, una de ellas la española Construcciones Aeronáuticas S.A.

Airbus Defence ha pasado de las musas al teatro, y según la comunicación que INNengine ha enviado a sus accionistas, ha confiado en la empresa granadina para desarrollar su nuevo proyecto, que, según dicha comunicación, «consolida nuestro posicionamiento como proveedor tecnológico de referencia para clientes de primer nivel».

Confidencialidad

A partir de dicho anuncio, se han desatado ciertas especulaciones, tendentes a anticipar en cuál de los proyectos que está desarrollando Airbus Defence tendría cabida la corporación a cuyo frente se encuentra el italiano Roberto Lendaro como consejero delegado. De momento, Lendaro, en conversación con IDEAL, ha manifestado su alegría por el avance que supone el compromiso, pero ha señalado que el acuerdo de confidencialidad firmado con el consorcio europeo les impide dar detalles sobre el papel que ocupan en los planes de este. Con todo, el comunicado oficial sí anticipa que el alcance y potencial del proyecto son, textualmente, «muy relevantes, y se están explorando nuevas vías de colaboración con este actor estratégico».

Quizá la pista pueda hallarse en la ilustración que acompaña la comunicación: un avión no tripulado, UAV por sus siglas en inglés. El pequeño tamaño de sus motores y su potencia, así como la ya mencionada posibilidad de que puedan usar el hidrógeno como combustible, lo que no requeriría de un depósito de gran tamaño, abre la puerta a un camino que la empresa granadina y el consorcio podrían recorrer juntos.

Hay que recordar que INNengine acudió en mayo como expositor a XPonential 2025, la feria internacional que se celebra en Houston (Texas, EE UU) y donde presentaron el e-REX 700 y el REX-B 300. El primero de ellos está diseñado para reemplazar motores de cuatro tiempos en diversas aplicaciones, ofreciendo alta eficiencia y menor consumo y emisiones contaminantes. Por su parte, el REX-B 300, una versión simplificada, está enfocado en la industria aerospacial, donde se valora la potencia, simplicidad y tamaño compacto. De dicha feria salieron dos propuestas que también están en desarrollo.