Empleo destina más de 14 millones a formación remunerada y contratación de desempleados en proyectos locales Esta iniciativa busca representar una oportunidad única para desempleados de la provincia, ya que financia una iniciativa que combina formación práctica y contratación remunerada durante un año

Europa Press Lunes, 20 de octubre 2025, 17:41 Comenta Compartir

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha convocado la V edición del programa Empleo y Formación, iniciativa que en la provincia de Granada contará con un presupuesto de 14.294.636 euros, 4,5 millones más que en la edición anterior.

Esta iniciativa busca representar una oportunidad única para desempleados de la provincia, ya que financia una iniciativa que combina formación práctica y contratación remunerada durante un año, según informa la Junta en una nota.

Según ha explicado el delegado territorial de Empleo en Granada, Javier Martín Cañizares, serán objeto de subvención aquellos proyectos de empleo y formación, en modalidad presencial, dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas inscritas como demandantes de empleo, en situación laboral de no ocupadas.

El delegado de Empleo, junto al equipo de Formación, ha trasladado este lunes todos los detalles de la convocatoria a los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de la provincia a los que ha citado de urgencia para resolver con agilidad las posibles dudas, pues el plazo para presentar los proyectos acaba este viernes 24 de octubre.

Martín Cañizares ha destacado que «este programa no solo impulsa la empleabilidad de las personas en situación de desempleo, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de nuestros municipios. Por ello, invitamos a las entidades locales de Granada a presentar sus proyectos antes de este viernes, que es la fecha límite para participar en la convocatoria», ha dicho.