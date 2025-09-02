Empiezan los sondeos para ensanchar el puente de Jérez del Marquesado

La Diputación de Granada trabaja en la redacción del proyecto de mejora del puente de acceso a Jerez del Marquesado, municipio de la comarca de ... Guadix. La administración provincial aseguró que sus técnicos trabajan en esta actuación desde hace algunas semanas. Tres operarios estuvieron hasta el pasado viernes en la localidad perteneciente al Marquesado del Zenete para ejecutar las labores necesarias para saber cómo efectuar adecuadamente el ensanche de la plataforma e incrementar así la seguridad en el viaducto.

Los responsables indicaron que trabajaron durante cuatro días en la perforación de los límites del puente para saber dónde ubicar las bases de hormigón y conocer la consistencia del terreno. Desarrollaron dos sondeos de 30 metros de profundidad cada tres metros de distancia sobre un terreno de grava y arenal para detallar qué parte del puente habría que reforzar. Dos empleados se encargaron de hacer estas labores, mientras que otro fue el responsable de ordenar el tráfico para que no hubiese problemas de circulación en el tramo, en el que es imposible que se crucen dos vehículos actualmente.

El principal problema de la calzada es la falta de anchura en la que es la principal entrada al municipio desde Guadix. Esto, tal y como explicó el alcalde de Jérez del Marquesado, José Ángel Pereda (PSOE), dificulta el cruce de vehículos, una situación que es aún más compleja cuando uno de ellos es un camión o un trailer. La plataforma se sitúa tras una curva cerrada sin visibilidad por la que se entra y sale a la localidad, lo que también provoca que haya numerosas colisiones de coches con la valla por la falta de espacio que existe en el paso. «Es una medida absolutamente necesaria que demandamos desde hace años», destacó el primer edil, que señaló que se trata de «una de sus demandas principales y más urgentes».

Antecedentes

La demanda se mantiene desde hace ya una década. El puente de acceso a Jérez del Marquesado es uno de los pocos de la comarca de Guadix en el que todavía no se ha actuado, ya que la plataforma que conecta con Lanteira por la otra salida de Jérez sí que se mejoró en una obra anterior. La necesidad de la mejora de la plataforma en sí se remonta a 2018, cuando la supervisión para cambiar la barandilla vial de la estructura mostró que el acero de la protección estaba podrido por dentro, lo que ponía en riesgo la seguridad de los vecinos.

Las demandas se repitieron tres años después, cuando se volvió a recordar la imposibilidad de que dos coches se crucen en ambos sentidos y las colisiones que se producen desde hace años en la zona.

El alcalde, por su parte, acudió la semana anterior a la calzada para atender los trabajos de medición, valoró el avance en el proyecto e insistió en la importancia de que se acometa la reforma. Esto mejoraría la seguridad de los ciudadanos que circulan por él día a día por ser la principal salida del pueblo, como por el tráfico pesado que soporta procedente de las granjas y otras explotaciones que hay en el territorio.