Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajos en las cubiertas del seminario de Guadix Ariel C. Rojas

Empiezan las obras en las cubiertas del antiguo seminario de Guadix

El Ayuntamiento invierte 360.000 euros en la actuación para evitar que el edificio se derrumbe

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:53

Comenta

Las obras para reparar las cubiertas del antiguo seminario menor de San Torcuato o convento de San Agustín, en Guadix, están ya en marcha. Los ... andamios se extienden por toda la fachada del edificio y los operarios trabajan desde las estructuras metálicas para ejecutar la actuación en el tejado del inmueble con el objetivo de que este no se derrumbe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una trifulca en la feria de Íllora acaba con dos detenidos y varios policías locales heridos
  2. 2 Vuelve la lluvia a Granada y Andalucía con el cambio de tiempo: ¿cuándo regresa?
  3. 3 La boda más patriota en Granada en la Hispanidad: «Sonó el himno de España y repartimos banderas»
  4. 4

    El Granada no acudirá al mercado libre de delanteros por la lesión de Bouldini
  5. 5 Granada se vuelca con Elenita y Samuel, dos grandes causas que necesitan todo el apoyo
  6. 6 La empresa hueteña que soluciona el embalaje para la industria
  7. 7 Un establecimiento de un pueblo de Granada sigue conservando el mosto en tinajas de barro
  8. 8

    Loulendo, atacante del filial, todavía no tiene la documentación para jugar
  9. 9

    La gran cooperativa del cherry innova con el salmorejo y las hamburguesas veganas
  10. 10

    La clínica dental del Ratoncito Pérez impulsa la donación de sonrisas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Empiezan las obras en las cubiertas del antiguo seminario de Guadix

Empiezan las obras en las cubiertas del antiguo seminario de Guadix