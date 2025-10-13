Empiezan las obras en las cubiertas del antiguo seminario de Guadix

Las obras para reparar las cubiertas del antiguo seminario menor de San Torcuato o convento de San Agustín, en Guadix, están ya en marcha. Los ... andamios se extienden por toda la fachada del edificio y los operarios trabajan desde las estructuras metálicas para ejecutar la actuación en el tejado del inmueble con el objetivo de que este no se derrumbe.

El Ayuntamiento de Guadix ha invertido 360.000 euros en estos trabajos, que se prolongarán durante seis meses. Según explicó la perito responsable de la obra, la mejora sobre la cubierta respetará la estructura de las instalaciones. Se conservarán los elementos que estén en buen estado y los dañados se sustituirán por otros del mismo tipo y material para no perjudicar la imagen ni la composición histórica del lugar. Para trabajar en el edificio ha sido necesario apuntalar algunas zonas por el riesgo de desprendimientos que existía en las inmediaciones.

Es la primera vez que se trabaja sobre este inmueble, ubicado en el casco histórico de la ciudad, junto al palacio de Peñaflor y la Alcazaba y está afectado por entorno BIC. La ejecución de las obras incluye también la reparación de las cubiertas del palacio de Villalegre, que se llevan a cabo de forma paralela a las del antiguo seminario.

Historia y estancias del inmueble

El espacio pasó a convertirse en un edificio nobiliario a finales del siglo XV y, posteriormente, se transformó en el convento de San Agustín. Las tropas francesas llegaron a Guadix en 1810 e instalaron en el lugar un cuartel. Retomó de nuevo el uso religioso a finales del siglo XIX y en el año 1936, el edificio se amplió para acoger a un mayor numero de estudiantes, especialmente durante la posguerra. En el año 2000 fue adquirido por el ayuntamiento de Guadix y ha estado cerrado desde entonces.

Las estancias del inmueble están organizadas en torno a dos patios con columnas de piedra. Se conserva, entre una abundante vegetación, un pozo en el centro de la entrada. Este primer patio es el más antiguo de la estructura y conecta con la iglesia. Una de las estancias que merecen especial atención es la biblioteca, con barandillas de madera torneada para la galería superior y escalera de caracol. Tenía frescos en la cubierta, hoy día casi desaparecidos, ya que la biblioteca junto con todo el conjunto está gravemente deteriorada. Albergó una colección de documentos, libros y vestigios procedentes de diversas colecciones públicas y privadas. También tuvo documentos del Archivo Municipal, incluyendo expedientes y libros de diversas épocas y delegaciones.

El edificio entró en marzo de 2023 en la Lista Roja de patrimonio cultural en peligro por el estado de abandono y el riesgo de venirse abajo. Los dos patios renacentistas con los que cuenta están perdidos casi en su totalidad.

El Ayuntamiento de Guadix aprobó en el pleno de septiembre la cesión de un módulo de este edificio durante un periodo de 30 años a la cofradía de las Lágrimas de la ciudad. El espacio es un añadido posterior a la estructura original y presentaba desprendimientos peligrosos a la calle Jesús del Soberano Poder (Ecce Homo). La intervención propuesta por la hermandad busca restaurar y rehabilitar esta parte de las instalaciones para recuperar su valor arquitectónico y cultural. La actuación recuperará una parte del recinto y lo convertirá a su vez, en museo y espacio de uso con distintos fines.

El complejo se dividirá en tres partes, una situada en cada planta de las instalaciones. La primera de ellas tendrá un fin turístico y en ella se ubicará el museo de la Hermandad de las Lágrimas. La segunda acogerá un uso cultural. En esta espacio se celebrarán conferencias y se situará la sala Santa Cecilia, destinada a la escuela de música de la cofradía, la banda sinfónica y el coro. La tercera planta tendrá un uso social y en ella se ubicará la taberna-restaurante 'La Purísima', en el que se ofrecerá gastronomía típica de la ciudad en una terraza con vistas a la Catedral y el interior de la Alcazaba.