Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estado de las obras de Emperatriz Eugenia este jueves. R. Á.

Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene

Hoy han empezado las tareas de aglomerado del primer tramo, entre Ronda y Trajano, que estará listo para principios de septiembre

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:08

Emperatriz Eugenia abrirá parcialmente al tráfico a partir de la semana que viene. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en ... una visita a las obras que se están realizando en la céntrica calle de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  4. 4 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  7. 7 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  8. 8 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  9. 9

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  10. 10

    «¿Quién le va a pagar ahora un hotel a mi hijo y su mujer para vivir?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene

Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene