Emperatriz Eugenia abre parcialmente al tráfico la semana que viene

Emperatriz Eugenia abrirá parcialmente al tráfico a partir de la semana que viene. Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en ... una visita a las obras que se están realizando en la céntrica calle de la ciudad.

En concreto, la alcaldesa ha precisado que hoy se ha iniciado el aglomerado del primer tramo, entre Ronda y Trajano, que se abrirá y en octubre se abrirá una segunda zona, donde se desarrollarán estos mismo trabajo, entre Trajano y Melchor Almagro.

Carazo ha recordado que el plazo de ejecución de esta actuación es de 8 meses y que han conseguido el objetivo de que los trabajos estuviesen al 60% a finales de agosto.

Asimismo, la primera edil ha resaltado que con esta intervención se han plantado más de 40 árboles, junto a otras plantas y arbustos, en línea con la apuesta del Consistorio de hacer una Granada más verde.

La alcaldesa también ha puesto el acento en el trabajo conjunto con Emasagra para mejorar la red de saneamiento, lo que repercutirá, ha asegurado, en un mejor aprovechamiento del agua.

La obra forma parte del plan de obras del Ayuntamiento que incluye intervenciones similares en otras vías de la ciudad.