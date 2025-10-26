Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista de la iglesia de Colomera. IDEAL

El empeño de un grupo de voluntarios en restaurar las iglesias de Granada

Constituyen asociaciones y organizan actos culturales y benéficos con idea de recaudar fondos para los templos de Colomera, Tablate y Guadahortuna

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:45

Comenta

El patrimonio de la Iglesia repartido por los municipios de la provincia de Granada se encuentra en muchos casos con serios problemas. Sin ir más ... lejos, los templos de Guadahortuna, Colomera o Tablate presentan un mantenimiento endeble y necesitan obras de urgencia en los dos primeros casos. En el tercero, el de la iglesia de Tablate, en estos momentos se encuentra totalmente vandalizada. Ante esta situación, ha surgido una iniciativa popular que, liderada por el conocido empresario granadino Faustino Jiménez, ha salido al rescate del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

