El empeño de un grupo de voluntarios en restaurar las iglesias de Granada

El patrimonio de la Iglesia repartido por los municipios de la provincia de Granada se encuentra en muchos casos con serios problemas. Sin ir más ... lejos, los templos de Guadahortuna, Colomera o Tablate presentan un mantenimiento endeble y necesitan obras de urgencia en los dos primeros casos. En el tercero, el de la iglesia de Tablate, en estos momentos se encuentra totalmente vandalizada. Ante esta situación, ha surgido una iniciativa popular que, liderada por el conocido empresario granadino Faustino Jiménez, ha salido al rescate del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

De hecho, el empeño de este grupo de voluntarios en restaurar las iglesias de la provincia ha logrado ya reconocidos avances para la conservación de estos tres templos ubicados en Guadahortuna, Colomera y Tablate. Cada uno, como desde que se pusiera su primera piedra hace ya cinco siglos, tiene su particular historia.

En el caso de Guadahortuna, Faustino Jiménez cuenta que fue un familiar –él mismo es hijo del pueblo–, quien le contó que la Iglesia de Santa María de Guadahortuna necesitaba una intervención. «Soy de ahí y un familiar me pidió ayuda». Entonces se presentó en Guadahortuna con técnicos que intervienen estos días en la Catedral de Granada. «Vieron que los suelos de la torre de la iglesia está en muy mal estado. Hay que tener en cuenta que es una joya de 1540. A partir de ahí, se preparó un presupuesto para la reparación. Formamos una asociación sin ánimo de lucro y empezamos a movernos», explica.

Con esta asociación como herramienta, han organizado un rosario de actividades culturales benéficas para lograr fondos «y hacer ruido ante las instituciones implicadas para dar a conocer el mal estado de nuestro patrimonio». Entre estas actividades, destaca las representaciones de sainetes celebradas en la propia localidad de Guadahortuna o el sorteo de un viaje por Europa gracias a la colaboración de Alarmas Acacio.«Hemos sacado un buen dinero».

Guadahortuna

La iglesia de Santa María la Mayor data del siglo XVI en estilo mudéjar. La capilla mayor y la portada son obra de Diego de Siloé. Cabe resaltar también la puerta tallada en madera de la sacristía que es obra de Pedro Machuca.

Ampliar

Colomera

La iglesia Parroquial de la Encarnación de Colomera fue construida sobre una antigua mezquita en el S. XVI, por los maestros Alonso Herrero y Juan Marquina en piedra y con elementos góticos y mudéjares. Declarada Bien de Interés Cultural el 22 de febrero de 1980.

Tablate

Tras el terremoto de 1884 se derribó su torre y se volvió a edificar. Así pues la sencillez de su fábrica y las sucesivas reparaciones, hacen que poco haya que destacar de su templo.

Ampliar

Cita en las Comendadoras

También se están haciendo célebres las comidas benéficas que se organizan en las Comendadoras de Santiago del Realejo para hacer planes, ver proyectos y, de paso, sacar dinero para el patrimonio. «Hemos dado ya setecientas comidas», resume no sin orgullo.

Pero hay mucho trabajo más. Han trabajado codo con codo con la oenegé Agua de Coco y han organizado también con la academia de baile clásico de Carmen Sánchez un espectáculo en el Teatro Isabel la Católica el 16 de octubre, con las entradas prácticamente vendidas. «Lo próximo que nos queda es tener el proyecto de edificación y, cuando sepamos el presupuesto, empezaremos a buscar dinero por las instituciones públicas, privadas, iglesia y demás», anuncia.

La actividad no solo llega a Guadahortuna, explica Faustino Jiménez, también se extiende a Colomera y a Tablate. «Resulta que el párroco de Guadahortuna cambió a Colomera, y como vio que nos iba bien nos pidió una asociación de ayuda igual para Colomera para rehabilitar la iglesia de la Encarnación. Y se formó la asociación, también, igual que en Guadahortuna, con el mismo modelo». Fue un movimiento provechoso. «En seis meses decidieron quitar las goteras, que llevan trece años con ellas».

El resultado es que todo el pueblo se ha implicado. «En quince meses se ha formado la asociación, Diputación va a portar 135.000 euros y la Iglesia 95.000 euros para la total recuperación de la cubierta en el tejado, lo que consideramos que es un éxito total en tan poco tiempo, al lograr implicar las instituciones».

Queda Tablate, donde también se ha constituido el mismo tipo de asociación. «La iglesia está vandalizada, y para evitar más desperfectos hemos colocado una alarma y la empresa de energía solar Solei, le va a instalar placas solares para que la iglesia tenga electricidad». Todo un logro.