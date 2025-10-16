Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Médicos residentes del Virgen de las Nieves enseñan a alumnos de Medicina de la UGR la técnica de soporte vital básico. Pepe Marín
Día de la Parada Cardiaca

El empeño de los futuros médicos por salvar vidas brilla en el Virgen de las Nieves

40 alumnos de Medicina de la UGR practican la reanimación cardiopulmonar guiados por residentes del hospital, el primero andaluz acreditado por la calidad en la atención al paro cardíaco

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:01

Granada se ha volcado con el Día de la Parada Cardiaca este jueves, como cada 16 de octubre, para concienciar a la población sobre la ... importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP). Conocer la técnica de soporte vital básico es crucial no solo para salvar vidas, sino para evitar secuelas neurológicas irreparables, y los alumnos de Medicina de la Universidad de Granada están empeñados en prepararse lo mejor posible de cara al futuro que les espera como médicos.

