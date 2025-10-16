El empeño de los futuros médicos por salvar vidas brilla en el Virgen de las Nieves

Granada se ha volcado con el Día de la Parada Cardiaca este jueves, como cada 16 de octubre, para concienciar a la población sobre la ... importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP). Conocer la técnica de soporte vital básico es crucial no solo para salvar vidas, sino para evitar secuelas neurológicas irreparables, y los alumnos de Medicina de la Universidad de Granada están empeñados en prepararse lo mejor posible de cara al futuro que les espera como médicos.

Con esa motivación, 40 estudiantes participaron, guiados por residentes de Medicina Intensiva, Anestesiología o Cardiología, en los talleres del Virgen de las Nieves. En la entrada del Ruiz de Alda, había cuatro muñecos adultos, dos de reanimación básica y otros dos de mixta, con ténica manual primero y desfibrilador después. Asimismo, en una esquina, una residente explicaba la RCP pediátrica e indicaba los pasos a seguir en niños y bebés.

Bajo la atenta mirada de algunos alumnos de Medicina, Irene Pérez, residente de segundo año en la UCI del Virgen de las Nieves, hacía una demostración. «Lo primero es levantar el mentón para abrir las vías aéreas. Si el paciente no respira, entonces empezamos el masaje cardiaco. Ponemos las dos manos sobre el pecho, extendemos los brazos y empezamos a presionar», explicó. Lo ideal es que mientras una persona se encarga de esto, otra llame al 112 y busque un desfibrilador.

Irene no conoció la técnica hasta que, en la carrera, hizo un curso de socorrismo, pero la primera vez que tuvo que aplicarla en una persona fue el año pasado, cuando empezó la residencia. Recuerda a la paciente, una mujer de 60 años a la que encontraron en su casa y el 061 llevó a Urgencias. «No respondía bien y cuando estábamos haciendo la valoración se paró». A partir de ahí, esta joven ha perdido la cuenta de las veces que ha tenido que hacer la RCP.

Al ritmo de la música

A su lado, el jefe de Sección de la UCI Cardiovascular, Javier Puerma, supervisaba el taller. «Es fundamental mantener los brazos firmes y hundir las manos unos cinco centímetros en el pecho para que la comprensión sea correcta. Lo suyo es hacer entre 100 y 120 por minuto. Para seguir el ritmo ayuda usar canciones. La Macarena o Staying alive de Bee Gees son buenas opciones», aseguró.

El equipo de paro de la UCI del Virgen de las Nieves lo conforma una veintena de profesionales, según este intensivista. El 061 o el 112 atienden al paciente en la calle y lo llevan al hospital, donde, en sala de críticos, ellos se encargan de hacerle pruebas en 5 o 10 minutos para establecer la causa de la parada, que normalmente es infarto. Después, en la mayoría de los casos, se practica un cateterismo.

«Pero nuestro trabajo no vale de nada si no se han dado los pasos previos, si nadie ha realizado la RCP», advirtió por su parte Antonio Padilla, médico adjunto de Medicina Intensiva. El masaje cardiaco mueve la sangre y evita que se produzcan lesiones cerebrales severas. El paciente pueden quedar en coma o altamente dependiente, incapaz de comer ducharse, vestirse o comer solo.

La población no debe tener miedo a intentarlo; tampoco a usar un desfibrilador. Solo hay que sacarlo del maletín, encenderlo y seguir las instrucciones. Incluye dos pegatinas que indican donde colocarlas y marca el ritmo, anunciando cuando va a soltar una descarga. Decenas de granadinos que acudían a una cita o a visitar a un familiar al hospital este jueves quisieron probar.

Acreditación única

En el Día de la Parada Cardiaca, además, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) obtuvo una acreditación de la calidad en la asistencia al paciente en parada cardiaca. Al acto oficial asistieron el delegado de Salud, Indalecio Sánchez-Montesinos; el decano de la Facultad de Medicina, José Juan Jiménez; el delegado de Gobierno, Antonio Granados, y la gerente del centro, María Ángeles García.

Otorgada por Aenor, valora el buen funcionamiento de una estructura como la UCI y su eficiencia en el manejo del paciente que ha sufrido una parada cardiaca extrahospitalaria. Así, el Virgen de las Nieves se convierte en el primer hospital de Andalucía en contar con esta certificación nacional.